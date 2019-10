Startarium PitchDay 2019: Mythbusting in antreprenoriat Anul acesta, Startarium PitchDay sta sub semnul conceptului de Mythbusting in antreprenoriat. Un eveniment de referinta pentru ecosistemul antreprenorial din Romania, a 4-a editie Startarium PitchDay va avea loc pe 5 noiembrie, la AULA NOUA a Universitatii Politehnice Bucuresti.



Cei peste 1.000 de participanti asteptati vor asista la conferinte menite sa sparga mituri si preconceptii despre antreprenoriat, vor urmari marea finala a competitiei cu premii de 120.000 de euro si vor avea propria sansa la finantare in competitia pentru public, Unofficial Pitches.

Sursa articol si foto: business24.ro

