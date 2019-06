Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 26-28 iunie 2019, la Palatul Parlamentului din București, va avea loc evenimentul Expoziție și sesiuni de informare pentru prezentarea practicilor de succes in cooperarea transfrontaliera in regiunea Dunarii, organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Entitațile…

- Lista companiilor declarate admise la finantare in programul guvernamental Start-Up Nation 2018 ar putea fi gata pana la sfarsitul lunii mai, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si...

- Lista companiilor declarate admise la finantare in programul guvernamental Start-Up Nation 2018 ar putea fi gata pana la sfarsitul lunii mai, a declarat, marti, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, la ceremonia de inmanare a unor acorduri de finantare in baza…

- Luand pulsul companiilor care au accesat Start-Up Nation in 2017, Ștefan-Radu Oprea a vizitat cateva firme din diferite domenii de activitate care au reușit cu multa ambiție și cu efort susținut, sa aiba un start bun.Unul dintre domeniile de interes pentru Ministerul pentru Mediul de Afaceri,…

- Participarea romaneasca la Global Entrepreneurship Summit (GES) 2019 si incurajarea intreprinzatorilor olandezi de a realiza noi investiții in Romania au fost principalele teme abordate in cadrul intrevederii din data de 18 aprilie a.c. dintre secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri,…

- Fostul purtator de cuvant al Partidului Social Democrat s-a alaturat formațiunii Pro Romania conduse de Victor Ponta. In luna aprilie a anului trecut, Adrian Dobre a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

- In siajul Președinției romane la Consiliul Uniunii Europene, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a organizat, in perioada 18-19 martie 2019, conferința Reuniunii Ambasadorilor IMM (SME Envoys). Aceștia sunt reprezentanți ai IMM-urilor numiți de guvernul fiecarui stat din…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o noua serie de informatii firmelor din Romania referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra in vigoare in relatia cu Marea Britanie in cazul unui Brexit fara acord.