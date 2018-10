Start-Up Nation isi schimba regulile in 2018: Fara punctaj suplimentar pentru IT Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat, luni, pe site-ul propriu, proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea programului Start-Up Nation, in vederea demararii editiei din acest an.



Spre deosebire de editia de anul trecut, in acest an antreprenorii pot solicita si primi un avans de cel mult 30% din valoarea proiectului.



Alte modificari se refera la criteriile de selectie a proiectelor castigatoare.



Astfel, nu vor mai beneficia de punctaj suplimentar firmele din sectorul IT, ca pana acum, ci doar cele din sectorul productiei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

