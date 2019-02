Start-up Nation 2018, speculă. Au apărut deja proiecte pe OLX Start-up Nation 2018 este și in acest an un prilej de a face bani fara angajați, așa cum sperau inițiatorii proiectului. La puțin timp dupa publicarea listei cu proiectele depuse, din care reiese ca firmele care vor caștiga sunt cele cu patru sau mai mulți angajați, a aparut deja și prima oferta pe OLX. In anunțut postat astazi, o persoana care a depus proiect cu patru angajați a facut prima oferta: 5000 de euro pentru un proiect care are domeniu "activitați de design specializat". Strategia nu este noua. Foarte mulți dintre cei care au depus proiecte anul trecut nu au facut decat tranzacții… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt peste trei proiecte pe un loc eligibil, in incercarea firmelor de a primi finantare nerambursabila de la stat. Perioada de depunere a proiectelor pe programul Start-up Nation 2018 s-a incheiat pe 12 februarie, iar la nivelul intregii tari erau ...

- Romanii din Italia au intampinat o serie de probleme la depunerea proiectelor pe Start-up Diaspora, motiv pentru care solicita prelungirea termenului limita de depunere a proiectelor pentru programul de finantare nerambursabila Start-up Nation 2018-2019, stabilit pentru data de 12 februarie 2019.

- Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 164,727 miliarde lei si cheltuieli de 254,115 miliarde lei credite de angajament si 199,584 miliarde lei lei credite bugetare, cu un deficit de 34,856 miliarde lei.

- Peste 14.000 de planuri de afaceri concureaza, in cadrul programului Start-up Nation, pentru obtinerea de alocari financiare nerambursabile care pot atinge ... The post Bataie mare pentru banii disponibili prin Start-up Nation appeared first on Renasterea banateana .

- „Ministerul pentru mediul de afaceri, comert si anteprenoriat a lansat ieri (joi-n.r) dimineata aplicatia de inscriere in cadrul noii sesiuni al programului Start-up Nation prin care ne propunem sa sprijinim 10.000 de proiecte de afaceri. (...) Aplicatia va fi deschisa pana la data de 12 februarie 2019,…

- Campionatele Mondiale si Europene de handbal masculin si feminin organizate in urmatorii trei ani vor fi transmise, in Romania, de DigiSport si TelekomSport. Citita in alta cheie, informatia poate suna si astfel: TVR a pierdut drepturile a inca doua competitii sportive de interes...

- O societate care se ocupa cu formarea profesionala le ofera șomerilor petrileni posibilitatea de a deveni antreprenori. Șomerii din Petrila ar putea fi școliți pentru a-și inființa propriile afaceri sau pur și simplu pentru a se integra pe piața muncii. In orașul Petrila sunt inregistrați in evidențele…

- Exista o facultate in București unde din primul an studenții iși deschid o firma. Timp de trei ani invața cum sa o țina pe profit, iar cu banii caștigați iși finanțeaza calatoriile de studii. Studenții de la Antrepreneurship Academy cochetau oricum cu lumea afacerilor de la 14-15 ani. Monitorul, Botoșaneanul…