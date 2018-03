START-UP NATION 2018. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, detalii despre startul programului "Dati-mi voie sa incheiem mai intai consultarile si dezbaterile. Nu ar fi onest fata de ceilalti cu care nu am apucat inca sa discutam sa ne antepronuntam si sa lansam o data. Maine (sambata -n.r.), vom fi la Constanta deja gata si cu graficul de timp, pentru ca eu am cerut ca lansarea programului sa aiba date foarte clare, cu o foarte buna dezbatere si cu o foarte buna explicare a noului Start-Up Nation catre toti cei care pot fi interesati. Aprilie cred ca este, ca opinie personala in acest moment, prea aproape pentru a putea comunica foarte bine tot ceea ce ne-am propus sa aducem la cunostinta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- ”A fost o perioada, cred ca sunt șase saptamani, in care, oricum, in primele saptamani, am fost aproape de colegii de la minister, de primul ministru Oprea, sa-i predau tot ce trebuia predat, a durat și chestia asta, nu a durat o zi, ca sa fie foarte clar: a durat ceva, dupa care am fost alaturi…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca 2018 va fi un an al investitiilor, stabilitatii si predictibilitatii, fara schimbari majore din punct de vedere fiscal pentru mediul de afaceri, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Anul acesta si anii…

- Start Up Nation ar putea fi in acest an mult mai atractiv pentru cei care vor sa isi dezvolte o afacere, astfel ca Ministerul pentru Mediul de Afaceri se asteapta la un numar aproape dublu de solicitanti comparativ cu 2017. In acest context, specialistii ministerului incearca sa simplifice procedura…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca isi doreste de la programul Start Up Nation 2018 sa fie mai simplu pentru cei care aplica, bancile sa judece la fel, iar toate aspectele sa fie tratate transparent si egal oriunde in tara. …

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, considera ca aprilie, luna avansata de predecesorul sau pentru inceperea inscrierii in Start-Up Nation 2018, este "prea aproape" pentru a se putea aduce la cunostinta tuturor celor interesati ceea ce si-au propus autoritatile,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a sustinut, vineri, intr-o conferinta de presa, la Alba Iulia, ca 2018 "nu va mai fi un an al schimbarilor" majore din punct de vedere fiscal pentru mediul de afaceri. "Anul acesta si anii viitori vor fi ani ai stabilitatii si…

- Programul "Prima casa" va continua pana in 2021, dar este posibil ca acesta sa continue atat timp cat va fi necesar in piata, a declarat, vineri, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Vanzarea de proiecte Start-Up Nation a creat controverse Vânzarea de proiecte Start-Up Nation, programul prin care statul încurajeaza înfiintarea de întreprinderi mici si mijlocii, nu este ilegala, dar e imorala, spune presedintele Consiliului National pentru Întreprinderi…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu recomanda oamenilor sa cumpere proiecte Start-Up Nation gata facute si castigate, ci sa elaboreze propriile planuri de afaceri care sa se plieze pe dorintele si potentialul lor, precizand ca programul nu este neaparat despre…

- Scopul programului Start-Up Nation este acela de a ajuta intreprinzatorii aflați la inceput de drum sa porneasca o afacere. De aceea, obiectivele urmarite au in centrul lor stimularea inființarii și dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale acestora,…

- Avand in vedere informatiile vehiculate in mass-media, referitoare la initiativa unor intreprinzatori, ale caror proiecte au fost acceptate pentru finantare in cadrul programului Start-Up Nation 2017, de a incerca sa cesioneze parti sociale ale firmelor, precum si solicitarile de clarificare a legalitatii…

- Cesiunea de actiuni ale societatilor comerciale este legala si nu incalca prevederile schemei de ajutor de minimis Start-Up Nation, insa noii detinatori ai acestor companii trebuie sa stie ca vor prelua inclusiv obligatiile ce decurg din implementarea schemei, precizeaza Ministerul pentru Mediul…

- "Scopul programului Start-Up Nation este acela de a ajuta intreprinzatorii aflati la inceput de drum sa porneasca o afacere. De aceea, obiectivele urmarite au in centrul lor stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale acestora,…

- Reprezentantii OLX au declarat ca investigheaza premisele legale pentru a comercializa pe site-ul lor proiecte Start-Up Nation, potrivit Agerpres. In acest sens, aceștia au trimis o solicitare catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, pentru a evita orice fel de nereguli.

- Radu Ștefan Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a analizat, impreuna cu secretarul de stat Adrian Dobre și partenerii ministerului in implementarea programului Start-Up Nation, stadiul proiectelor acceptate la finanțare in ediția 2017 și masurile de fluidizare și creștere…

- Implementarea programului Start-Up Nation 2017 va fi finalizata in perioada martie-aprilie 2018, iar, pentru editia din acest an, noul ministru de resort, Radu Oprea, propune o comunicare mult mai aplicata si concentrata, astfel incat problemele sa poata fi identificate si remediate rapid, se arata…

- Noua conducere a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si partenerii din programul Start Up Nation au avansat, vineri, o perioada estimativa de finalizare a implementarii programului de finantare pentru firme noi, editia 2017, in conditiile in care multi dintre aplicantii de…

- Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si-a prezentat pe o retea de socializare „realizarile” mandatului incheiat luni, mentionand activitatile din SUA si „aparitia la postul de televiziune Fox News”.

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, luni, ca rechizitoriul in care a fost acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani a fost restituit procurorilor, de instanta, si anulat ca nelegal. De asemenea, el a spus ca nu este o rusine ca o firma privata…

- Ce descoperim daca cautam pe resursele tehnologice din mediul on line cu acces public despre unii functionari publici de rang inalt numiti in structura centrala a Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, institutie in care interesele serviciilor atat interne cat si externe au multe…

- Radu Oprea a fost propus de PSD pentru funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea ca Radu Oprea, propus...

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a reluat, vineri, ideea vehiculata deja de câtiva ani potrivit careia un al treilea producator auto este interesat sa vina în România, însa fara a preciza numele companiei. "Pentru…

- Legea Parteneriatului Public Privat a fost modificata si completata prin OUG nr. 104/14.12.2017, iar in aceasta perioada se lucreaza zilnic in cadrul unui grup de lucru la Ministerul Finantelor Publice la proiectul de H.G privind normele de aplicare, a anuntat vineri Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul…

- Start-Up Nation 2018 incepe in aprilie. Se pot inscrie si cei care nu s-au calificat anul trecut Inscrierea in programul Start-Up Nation 2018 va incepe in aprilie si sunt invitati inclusiv cei care nu au primit finantare anul trecut, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a spus, vineri, ca un al treilea producator auto este interesat sa vina in Romania, insa fara a preciza numele companiei. "Pentru ministerul pe care il conduc si pentru Invest Romania este o prioritate sa incercam anul viitor…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, sustine vineri o conferinta de presa la sediul ministerului. El va face un rezumat al activitatii ministerului in anul 2017 si va prezenta proiectele pentru 2018. AGERPRES

- In anul 2017, Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europana, de peste 7%, iar in acest context, un aport semnificativ la cresterea economica o are cresterea schimburilor bilaterale, a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- ”Ma bucur sa anunț o veste mult așteptata de mediul de afaceri din Romania, atat cel autohton, cat și cel strain. O alta masura foarte importanta din Programul de guvernare a fost indeplinita in 2017: Legea prevenirii, inițiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,…

- Start-Up Nation 2018 si alte programe de finantare a micilor afaceri se regasesc in bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, stabilit vineri de Parlament. Senatorii si deputatii au adoptat vineri, cu 255 de voturi pentru si 95 impotriva, bugetul de stat pe anul 2018,…

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a facut astazi, o declarație de presa, pe care o redam, in continuare, in integralitatea sa:"Astazi, in cadrul ședinței de Guvern, Premierul Mihai Tudose mi-a cerut sa fac o informare referitoare la stadiul și situația…

- Programul Start-up Nation se afla in stadiul normal al derularii lui si cred cu tarie ca rezultatele pe care le va aduce intr-un interval de timp atat de concentrat in economia nationala vor fi unice in Europa, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan…

- Banca Transilvania a aprobat cele mai multe credite-punte antreprenorilor care s-au calificat la ajutoarele nerambursabile de la stat de maximum 200.000 de lei prin parogramul Start Up Nation 2017, potrivit informatiilor oficiale comunicate, miercuri, de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, care s-a intalnit la Washington cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, acestia discutand…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, potrivit news.ro