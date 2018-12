Start-Up Nation 2018 la debut

Programul Start-Up Nation 2018, prin care statul promite ajutoare nerambursabile de cate 200.000 de lei unor mici afaceri, ar urma sa aiba fondurile necesare plaților asigurate prin bugetul de stat pe anul 2019, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea. El a mai spus ca se așteapta ca pana la data limita de depunere a planurilor de afaceri in Start-Up Nation 2018 va fi un numar dublu de aplicanți fața de ediția precendeta. Proiectele trebuie depuse pana pe data de 12 februarie 2019, ora 20.00. ,,La ora 10:02 deja primul aplicant iși inscrisese parola și se… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

