Start-Up Nation 2018: Județele depunctate. Avem situația de la INS Antreprenorii care vor sa-și deschida mici afaceri in București și judele Ilfov și Cluj, cu fonduri nerambursabile, vor fi depunctați puternic in programul Start-Up Nation 2018, fiind aproape sigur excluși de la finanțarea de maximum 200.000 de lei de la stat, daca modificarile propuse de Ministerul pentru Mediul de Afaceri vor fi aplicate. StartupCafe.ro va prezinta lista județelor dupa numarul de IMM-uri la suta de locuitori, in urma calculelor noastre pe baza situației primite miercuri de la Institutul Național de Statistica. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii din București și județul Ilfov vor fi principali pierzatori ai programului Start-Up Nation 2018, dar și clujenii, timișorenii și antreprenorii din alte orașe dezvoltate vor suferi. Afacerile in servicii IT și industrii creative vor fi și ele defavorizate. Toate acestea sunt reclamate de…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a modificat schema de finanțare Start-Up Nation, ediția 2017, pe finalul perioadei de implementare, pentru decontarea unor cheltuieli, potrivit unui ordin de ministru publicat miercuri in Monitorul Oficial.

- Angajatorii din municipiul Bucuresti si din judetele Ilfov, Cluj si Timis au creat 243.000 de noi locuri de munca în perioada iunie 2009 – iunie 2018, acestea reprezentând 75% din totalul celor peste 320.000 de joburi „nete“ create în ultimul deceniu, arata datele…

- Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost, in iulie 2018, de 1.064.014 persoane, din care 866.855 de pensionari din sistemul public si 197.159 pensionari agricultori, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice și preluate de Agerpres. In cazul pensionarilor…

- Peste 500.000 de case si apartamente au fost construite in Romania, in ultimul deceniu, iar stocul total de locuinte ar putea depasi anul acesta pragul de noua milioane de unitati, potrivit unei analize realizate de Storia.ro pe baza datelor de la Institutul National de Statistica. Aproape jumatate…

- Romania are in acest moment circa 40.000 de kilometri de conducte de distributie a gazului natural, datele pentru 2016 de la Institutul National de Statistica, cele mai recente, aratand ca judetele cu cei mai multi kilometri de conducta sunt Mures, Prahova, Cluj, Ilfov si Bucuresti. La polul opus, judetele…

- Romania are in acest moment circa 40.000 de kilometri de conducte de distributie a gazului natural, datele pentru 2016 de la Institutul National de Statistica, cele mai recente, aratand ca judetele cu cei mai multi kilometri de conducta sunt Mures, Prahova, Cluj, Ilfov si Bucuresti.

- Pana la data de 6 iulie 2018, firmele aflate in implementarea planurilor de afaceri au depus pentru decont 3.819 dosare, la nivel national. Dintre acestea: 1497 se afla in verificari, 220 in certificari, 2102 deconturi sunt platite. Informatiile au fost transmise, vineri, de Ministerul pentru…