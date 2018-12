Start-Up Nation 2018: Guvernul dă ORDONANȚĂ vineri Executivul ar putea adopta, vineri, o OUG pentru programul Start-Up Nation 2018. Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat pe site forma actualizata a documentelor procedurale necesare inscrierii online, acestea incluzand modelul planului de afaceri si declaratiile de elegibilitate. "Incurajam antreprenorii sa elaboreze planurile de afaceri, pe baza documentelor publicate, și sa fie gata sa le inregistreze in momentul deschiderii platformei, in a doua decada a lunii decembrie. Lucram pe mai multe planuri: adoptarea proiectului de Ordonanța de catre Guvern, in ședința Executivului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

