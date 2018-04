Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Mihaela Voicila a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Voicila e șefa PSD Campina și vicepreședinte al…

- Firmele private din Romania, din categoriile de microintreprnderi și firme mici și mijlocii, vor putea primi, in anumite condiții, fonduri nerambursabile de la stat de maximum 250.000 de lei (circa 54.000 de euro) fiecare, intr-o noua ediție a programului Comerț, conform propunerii de procedura de implementare…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a publicat procedurile de implementare pe 2018 ale programului de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii — Start–up Nation.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, ieri, la Constanta ca peste 300 de proiecte au fost depuse in judet in cadrul programului Start Up Nation, iar 55 dintre acestea sunt in plata, mentionand ca ultima zi pentru depunerea cererii de plata pentru acest…

- ”A fost o perioada, cred ca sunt șase saptamani, in care, oricum, in primele saptamani, am fost aproape de colegii de la minister, de primul ministru Oprea, sa-i predau tot ce trebuia predat, a durat și chestia asta, nu a durat o zi, ca sa fie foarte clar: a durat ceva, dupa care am fost alaturi…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca isi doreste de la programul Start Up Nation 2018 sa fie mai simplu pentru cei care aplica, bancile sa judece la fel, iar toate aspectele sa fie tratate transparent si egal oriunde in tara. …

- "Dati-mi voie sa incheiem mai intai consultarile si dezbaterile. Nu ar fi onest fata de ceilalti cu care nu am apucat inca sa discutam sa ne antepronuntam si sa lansam o data. Maine (sambata -n.r.), vom fi la Constanta deja gata si cu graficul de timp, pentru ca eu am cerut ca lansarea programului…

- Legea prevenirii, prin care se reglementeaza o serie de instrumente care sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii, a intrat de curand in vigoare. Potrivit actului normativ, institutiile cu atributii de control au trei luni la dispozitie pentru a elabora si publica ghidurile pe site-ul lor deoarece…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a incheiat un contract pentru servicii de organizare a participarii agentilor economici la Targul International ESEF de la Utrecht, in Olanda, din perioada 20-23 martie, valoarea acestuia fiind de 391.159 de lei, fara TVA, potrivit…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a atribuit prin licitatie deschisa doua contracte in valoare totala de peste 386.000 de lei, pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile internationale din Franta si China, potrivit unui anunt de atribuire…

- Zeci de firme romanesti au expus haine, bijuterii si alte accesorii la Paris Fashion Week, in perioada 27 februarie - 5 martie, a informat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Programul "Prima casa" va continua pana in 2021, dar este posibil ca acesta sa continue atat timp cat va fi necesar in piata, a declarat, vineri, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Un grup de 12 consultanti pentru accesarea fondurilor nerambutrsabile a gasit o serie de deficiente practice in derularea programului Start-Up Nation 2017 si a inaintat, vineri, Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat o lista de propuneri pentru remedierea lor in editia 2018…

- Evenimentul face parte din seria consultarilor cu partenerii de dialog si societatea civila, initiate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, pentru cresterea gradului de transparenta a deciziilor administratiei publice si implicarea actorilor interesati in dezbateri cu…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi o Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o OUG de corectare…

- Think-tank-ul INACO - Initiativa pentru Competitivitate a publicat a doua editie, completata, a Ghidului de finantare pentru internationalizarea companiilor romanesti. In noul ghid, care acum insumeaza aproape 100 de pagini prietenos redactate si foarte usor de parcurs sunt indicate 24 de noi linii…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, in parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova, anunța lansarea activitaților proiectului POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil in Sud Muntenia”, care se va desfașura pe…

- Scopul programului Start-Up Nation este acela de a ajuta intreprinzatorii aflați la inceput de drum sa porneasca o afacere. De aceea, obiectivele urmarite au in centrul lor stimularea inființarii și dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale acestora,…

- Hotararea de Guvern privind lista contraventiilor care intra sub incidenta Legii preventiei, precum si a modelului planului de remediere, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. La finalul lunii decembrie, Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor…

- Cesiunea de actiuni ale societatilor comerciale este legala, aceasta neincalcand nici legislatia, nici prevederile schemei de ajutor de minimis Start-Up Nation, precizeaza, intr-un comunicat transmis luni, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Reprezentantii OLX au declarat ca investigheaza premisele legale pentru a comercializa pe site-ul lor proiecte Start-Up Nation, potrivit Agerpres. In acest sens, aceștia au trimis o solicitare catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, pentru a evita orice fel de nereguli.

- Reprezentantii platformei de anunturi online OLX au declarat, pentru Agerpres, ca investigheaza aspectele legale privind comercializarea pe acest site a proiectelor Start-Up Nation si ca au trimis o solicitare in acest sens catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, pentru…

- Stadiul proiectelor acceptate la finantare in editia 2017 a programului Start-up Nation a fost prezentat astazi in urma unei analize desfasurate de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la care au participat si reprezentanti ai CEC Bank, BCR, Banca Transilvania, Fondul…

- Implementarea programului Start-Up Nation 2017 va fi finalizata in perioada martie-aprilie 2018, iar, pentru editia din acest an, noul ministru de resort, Radu Oprea, propune o comunicare mult mai aplicata si concentrata, astfel incat problemele sa poata fi identificate si remediate rapid, se arata…

- Noua conducere a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si partenerii din programul Start Up Nation au avansat, vineri, o perioada estimativa de finalizare a implementarii programului de finantare pentru firme noi, editia 2017, in conditiile in care multi dintre aplicantii de…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat continua si asigura si anul acesta finantare pentru programul „Comert”. Pentru 2018 este prevazuta suma de 50 de milioane de lei, la fel ca anul trecut, programul avand ca obiectiv general dezvoltare a activitatilor de comercializare a serviciilor…

- Urmare evenimentului „Deschiderea negocierilor de semnare a unui acord de liber schimb intre Uniunea Europeana, Noua Zeelanda și Australia”, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018, firmele și experții participanți au semnalat urmatoarele elemente de interes, in cadrul negocierilor, care vor fi prezentate…

- In cadrul primei sedinte din acest an a Consiliului de Export s-a decis ca participarea la targurile internationale din semestrul al doilea al anului sa se realizeze ”in limita resurselor bugetare, in ordinea importantei si dimensiunii participative a lor”, a informat miercuri Ministerul pentru Mediul…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Peste 160 de firme au primit finantare prin Start-Up Nation in primele 10 zile, a declarat luni, Stefan Radu Oprea, ministrul propus pentru portofoliul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la iesirea din comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului. Potrivit acestuia,…

- Senatorul Radu Oprea, fost prefect al judetului Prahova, a fost trimis in judecata, in ianuarie 2016, pentru evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani, dar in prezent este propus de PSD ca ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Radu Oprea a fost propus de PSD pentru funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea ca Radu Oprea, propus...

- – Ii invit pe tinerii din Alba sa aplice! Situatia implementarii programului Start-up Nation este in graficul stabilit initial prin procedura de implementare, neexistand intarzieri, personalul agentiilor si al institutiilor de credit partenere fiind implicat in rezolvarea tuturor deconturilor depuse.…

- Situatia implementarii programului Start-up Nation este in graficul stabilit initial prin procedura de implementare, neexistand intarzieri, personalul agentiilor si al institutiilor de credit partenere fiind implicat in rezolvarea tuturor deconturilor depuse. Pentru anul 2018, s-a stabilit lansarea…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a reluat, vineri, ideea vehiculata deja de câtiva ani potrivit careia un al treilea producator auto este interesat sa vina în România, însa fara a preciza numele companiei. "Pentru…

- Programul de finantare Start-up Nation va avea o noua sesiune de inscrieri in luna aprilie a acestui an, ministerul pentru mediul de afaceri sperand la un buget de 2 miliarde de lei alocat programului, conform declaratiilor date de Ilan Laufer, ministrul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.…

- Inscrierea in programul Start-Up Nation 2018 va incepe in aprilie si sunt invitati inclusiv cei care nu au primit finantare anul trecut, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, in cadrul unei declaratii de presa. "Pentru 2018 am stabilit…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finanțare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv Romania Start Up Nation. „Prin aceste proiecte, al caror beneficiar…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat deruleaza, in continuare, Programul national multianual de microindustrializare. In anul 2018 aceasta schema de ajutor are un buget de aproape 74,4 milioane lei, in scadere fata de suma propusa initial , respectiv 86,2 milioane de lei. Reducerea…

- Atenție, antreprenori! Vin banii pentru Start-up Nation: 94 de milioane de euro Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, a semnat trei contracte de finanțare, de 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv…

- Programul Start Up Nation va beneficia de 93,7 milioane de euro, dupa ce Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a semnat trei contracte de finantare. Ministerul…