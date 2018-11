Stiri pe aceeasi tema

- Decizia istorica de a deschide piata chineza pentru importuri, anuntata luni de presedintele Xi Jimping, l-a gasit pe ministrul pentru Mediul de Afaceri Stefan-Radu Oprea in China, in plina ofensiva de promovare a firmelor si produselor romanesti. La China International Import Expo, primul targ internațional…

- O facilitate promisa de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, pentru aplicanții la viitorul program Start-Up Nation 2018-2019, avansul de 30% din finanțare ca suma forfetara, este, de fapt, greu de aplicat in realitate. Și asta are legatura și cu rata de abandon din ediția 2017 a programului,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Stefan Radu Oprea, a participat luni, 1 octombrie, la deschiderea anului universitar la Universitatea de Petrol si Gaze din Ploiesti. Cu aceasta ocazia, ministru a anuntat demararea procedurilor pentru editia de anul acesta a programului Start Up Nation."Am…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, va propune Ministerului de Finante si Guvernului reducerea TVA pentru mestesugarii si artizanii care ajuta la pastrarea traditiei autentice.

- Firmele care au intrat in ediția 2017 a programului Start-Up Nation mai pot sa depuna ultima cerere de decont pentru cheltuielile efectuate pana in 1 octombrie 2018. Ministerul pentru Mediul de Afaceri reamintește beneficiarilor Start-Up Nation care nu au depus documentele pentru decont ca mai au la…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a anuntat, miercuri, la Ploiesti, ca 29 septembrie este ultima zi in care antreprenorii care au obtinut finantare prin programul Start Up Nation in editia din anul 2017 mai pot depune cererile de finantare si ca acest

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, a declarat vineri, la Targu Mures, in cadrul unei intalniri cu beneficiari ai Start Up Nation, ca acest program reprezinta ideea de renastere a spiritului antreprenorial in Romania. "Start Up Nation este incontestabil vedeta…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Stefan Radu Oprea, a scris, pe Facebook, ca nimeni nu si-a asumat protestul Diasporei din 10 august, pentru ca stia ca vor fi violente, iar vinerea trecuta „cineva” a incercat „prin forta daramarea unui mecanism care functioneaza”, respectiv guvernarea PSD.