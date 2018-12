Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat a publicat proiectele pentru Ghidul solicitantului și Procedura de implementare a programului Start-Up Nation 2018, iar printre noutațile ediției se numara acordarea unui avans de pana la 30% la solicitarea beneficiarului.Citește…

- Dupa mai multe runde de consultari publice, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat vine anul acesta cu o versiune imbunatatita a programului Start Up Nation, publicand Ghidul solicitantului și Procedura de implementare a programului Start-Up Nation, ediția 2018. Documentele…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat proiectele pentru Ghidul solicitantului și Procedura de implementare a programului Start-Up Nation, ediția 2018. Documentele pot fi gasite pe site-ul Direcției de Antreprenoriat și Programe pentru IMM din cadrul MMACA – www.aippimm.ro.…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a scos marți in dezbatere publica o varianta actualizata a propunerii de modificare a programului Start-Up Nation, ediția a doua, in care serviciile creative, inclusiv crearea de programe de calculator, cresc in punctaj fața de grila propusa in urma cu doua saptamani,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat, saptamana trecuta, proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea Start-Up Nation, pentru demararea editiei din acest an. Noua varianta a programului va dezavantaja marile orase, printre care si Timisoara, si va favoriza…

- Modificarile propuse de Ministerul pentru Mediul de Afaceri pentru ediția 2018 a programului Start-Up Nation, prin care pana la 10.000 de firme noi ar urma sa obțina ajutoare nerambursabile de maximum 200.000 de lei fiecare, a starnit revolta unora dintre antreprenorii aspiranți, mai ales acelora din…

- Antreprenorii care vor sa-și deschida mici afaceri in București și judele Ilfov și Cluj, cu fonduri nerambursabile, vor fi depunctați puternic in programul Start-Up Nation 2018, fiind aproape sigur excluși de la finanțarea de maximum 200.000 de lei de la stat, daca modificarile propuse de Ministerul…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat, luni, pe site-ul propriu, proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea programului Start-Up Nation, in vederea demararii editiei din acest an. Citește și: Liviu Dragnea se așteapta sa fie condamnat la inchisoare…