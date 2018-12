Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri a anunțat data la care susține el ca s-ar putea deschide aplicația online in care firmele se vor putea inscrie in programul Start-Up Nation 2018-2019, prin care statul spune ca va oferi ajutoare nerambursabile de maximum 200.000 de lei (aproape 43.000 euro) fiecare…

- O facilitate promisa de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, pentru aplicanții la viitorul program Start-Up Nation 2018-2019, avansul de 30% din finanțare ca suma forfetara, este, de fapt, greu de aplicat in realitate. Și asta are legatura și cu rata de abandon din ediția 2017 a programului,…

- Aula Magna a Universitatii de Vest Timisoara a fost joi plina de tineri dornici sa deschida o afacere, dar si de specialiști care sa se ocupe de implementarea unei noi ediții a programului Start Up Nation. Paula Pirvanescu, secretar de stat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a scos marți in dezbatere publica o varianta actualizata a propunerii de modificare a programului Start-Up Nation, ediția a doua, in care serviciile creative, inclusiv crearea de programe de calculator, cresc in punctaj fața de grila propusa in urma cu doua saptamani,…

- Creșterea exporturilor romanești, echilibrarea balanței comerciale și dezvoltarea investițiilor companiilor turcești in Romania au fost principalele teme abordate in discuțiile bilaterale de la Ankara de Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.Ministrul…

- Guvernul va da o noua ordonanța de urgența pentru ediția 2018 a programului Start-Up nation, prin care firmele noi vor putea obține ajutoare nerambursabile de maximum 200.000 de lei fiecare de la stat, a anunțat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, citat de Mediafax.

- Mai putin de o luna mai au la dispozitie castigatorii din programul Start-Up Nation 2017 pentru a solicita banii de la stat, in conditiile in care termenul-limita, 29 septembrie, nu va fi prelungit, se arata intr-un comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, remis,…

- PNL Arad considera ca Guvernul nu sprijina suficient mediul de afaceri, sectorul care poate asigura pe termen lung crestere economica si cresterea nivelului de trai. „Ca antreprenor cu o experienta de 22 ani in afaceri, privesc cu ingrijorare un guvern preocupat doar de scandaluri politice si prea putin…