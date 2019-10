Start ratat! SCM Timișoara a pierdut duelul violet cu BCMU Argeș Accesibil pe foaie, partida de sub panou cu Piteștiul s-a dovedit o himera pentru banațenii de la SCM Timișoara. Dupa 40 de minute, oaspeții s-au impus clar, 71-84. Banațenii au marcat primii, dar oaspeții s-au distanțat la 10-4 și 27-18 dupa primul sfert. Cum in secvența a doua gazdele au „reușit” doar șase puncte, vizitatorii ... The post Start ratat! SCM Timișoara a pierdut duelul violet cu BCMU Argeș appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timișoara incepe noul sezon din baschetul romanesc cu doua partide pe teren propriu. Sambata, „leii” lui Dragan Petricevici intalnesc acasa Piteștiul, iar dupa alte 9 zile, tot in Sala Constantin Jude, Craiova. Noul campionat pare foarte echilibrat, cu echipe apropiate valoric. Despre noul sezon,…

- In etapa a X-a a ligii secunde, ASU Politehnica a obținut a treia victorie. A fost doar al treilea meci in care banațenii au inscris. Ceea ce inseamna ca atunci cand marcheaza, Poli caștiga. Totodata, violeții de Banat au marcat pentru prima data acasa. A fost 3-0 pentru Poli in meciul cu FC Argeș,…

- Timișoara devine, timp de doua zile, in 16 si 17 octombrie, epicentrul folclorului romanesc. Si asta odata cu cea de-a VI-a editie a Festivalului Național de Folclor ”Tradiții la romani”. In premiera, va avea loc un recital prezentat de Liliana Laichici, Vest Music și Ansamblul Profesionist Banatul.…

- Eseuri spectaculoase, suspans, placaje excelente, rasturnari de scor, dar și multe faze confuze și duritați. Acesta a fost meniul derbiului din rugby-ul romanesc dintre Baia Mare și Timișoara. Banațenii au condus la un moment dat cu 14 puncte diferența, dar au pierdut pe final de joc. Ratu Taniela Maravunawasawasa…

- Bienala Art Encounters 2019, cel mai așteptat eveniment din Romania dedicat artei contemporane, va incepe in weekend și se va desfașura timp de cinci saptamani la Timișoara pana in data de 27 octombrie. Deschiderea oficiala a Expoziției va avea loc vineri, 20 septembrie, la ora 16.00 la Muzeul de Transport…

- Leii din Banat, peste lupii austrieci in semifinalele din Ungaria SCM Timișoara este prezenta la un „patrulater” la Szombathely (Ungaria), unde sunt prezente patru echipe din patru țari. In prima semifinala, echipa banațeana a trecut de Vienna Timberwolwes cu 85-48 (24-10, 20-18, 23-6, 18-14). Banațenii…

- Nu mai puțin de 20 de mașini de epoca din Serbia și Romania vor veni in Timișoara. Orașul de pe Bega este ultima destinație a Raliului Serbia – Romania, care aduce laolalta cele 20 de „bijuterii” pe patru roți. Dupa cinci zile in care au mers prin Curtea de Argeș, Transfagarașan și Sibiu, 20 de ...…

- Universitatea de Vest din Timișoara a ratat dramatic calificarea in semifinalele Campionatul European Universitar de fotbal, ce are loc in Spania, la Madrid. Banațenii au cedat aseara cu 1-0 in fața turcilor de la Bahceșehir University Istanbul. Echipa ce reprezinta Romania a condus pana in ultima etapa…