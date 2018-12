Start la programul Rabla pentru electrocasnice, cu un buget de 20 de milioane de lei Peste 60.000 de echipamente electrice si electronice de uz casnic folosite vor fi inlocuite cu altele noi, cu consum redus de energie, prin intermediul Programului "Rabla pentru electrocasnice", al carui buget este de circa 20 de milioane de lei.



"Sunt sase luni de munca cu ajutorul colegilor mei. In cele din urma, lansam un alt mare program national. Programul "Rabla pentru electrocasnice", aflat la prima editie, are caracter multianual si se aplica la nivel national.



"Nu vom putea sa apelam la acest program fara sa dam in schimb unul vechi. Scopul sau este acela de a creste…

Sursa articol si foto: business24.ro

