- Studenții, masteranzii sau profesorii, inclusiv din judetul Covasna, sunt indemnați sa devina voluntari in cadrul ediției de vara a Programului de tabere „ARC 2019”, desfașurat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni de la București. Programul ARC reprezinta o serie de tabere care reunesc tineri…

- Evenimentul EU SPORT FORUM 2019, organizat de Comisia Europeana, prin Departamentul de Educatie, Tineret, Sport si Cultura, sub egida Presedintiei rotative a Romaniei la Consiliul UE, s-a desfasurat luni si marti la Bucuresti, printre principalele teme abordate numarandu-se modalitatea prin care scolile…

- Compania franceza de software Thales a inaugurat, joi, un centru de excelenta in inginerie in Bucuresti, unde vor fi angajati peste 750 de ingineri in urmatorii trei ani, a declarat directorul general al companiei pentru Romania, Silviu Agapi. Compania are acum peste 250 de ingineri angajaţi. …

- Lucrarea Enciclopedia cenzurii din Romania, coordonator prof.univ.dr. Marian Petcu a aparut recent la Editura Ars Docendi, a Universitații din București. (vol.I 1640 -1945, vol. II 1946 – 2018). Prima lansare va fi in 13 aprilie, la Biblioteca Centrala Universitara Mihai Eminescu din Iași, cu…

- Un tanar din județul Covasna se numara printre beneficiarii ediției a patra a programului „Permis pentru viitor”, derulat de MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate, și va primi sprijin financiar in vederea obținerii permisului de conducere. Programul „Permis pentru viitor” este derulat de cațiva…

- Progresele inregistrate de echipa care gestioneaza Programul Operațional Capital Uman (POCU) au fost prezentate in cadrul Comitetului de Monitorizare reunit, ieri, la București, in prezența reprezentanților European Commission, Ministerul Finantelor Publice și ai altor instituții implicate in implementarea…

- Soarta asigurarilor din Romania tine de educatie, deci e nevoie de un imens efort de educatie a cetatenilor, pentru ca romanii nu gandesc pe termen lung, a declarat, marti, secretarul de stat in Ministerul Finantelor Publice Mihai Mandres, la conferinta „Quo Vadis piata de asigurari in 2019″. Acesta…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava este primul din tara certificat cu standard anticoruptie, a declarat intr-o conferinta de presa, luni, managerul unitatii medicale, Vasile Rimbu. El a spus ca SJU Suceava a fost certificat oficial pentru ca a implementat sistemul de management anticoruptie,…