Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 1 aprilie, se da startul parții a doua a campionatului ligii a patra la fotbal, meciul zilei fiind Sporting Barlad – FC Garceni. Dupa mai multe amanari, Asociația Județeana de Fotbal Vaslui anunța ca liga a patra se va relua duminica, 1 aprilie, cu prima etapa a returului din sezonul regular.…

- Liga a IV-a MUTARI…FC Vaslui s-a intarit in incercarea de a forta promovarea la finalul actualui sezon al Ligii a IV-a. Lideri ai clasamentului la jumatatea campionatului, “galben-verzii” au batut palma in aceasta pauza competitionala cu sase jucatori, majoritatea dintre ei evoluand in trecut pentru…

- A doua etapa din play-off-ul Ligii 1 le aduce fata in fata pe CFR Cluj si FCSB, principalele favorite la castigarea titlului. Inaintea confruntarii de pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", diferenta din clasament dintre cele doua formatii este de doar doua puncte. In cazul unui succes, elevii lui…

- Asociația Județeana de Fotbal a decis ca startul parții a doua din liga a patra sa aiba loc pe 25 martie. Asociația Județeana de Fotbal (AJF) Vaslui a decis, in ședința tehnica premergatoare startului sezonului de primavara, ca liga a patra sa se reia pe 25 martie, cu etapa a 12, prima a returului.…

- “Judeteana” DECIZIE… Vremea rea opreste din nou startul fotbalului judetean. Meteorologii anunta ninsori in weekend, iar oficialii AJF Vaslui impreuna cu reprezentantii echipelor au luat decizia de a amana cu inca o saptamana startul returului. Startul sezonului de primavara in Liga a 4-a de fotbal…

- Avand ca obiectiv declarat promovarea imediata in Liga a 2 a, echipa de fotbal SSC Farul Constanta a debutat cu dreptul, sambata, in returul seriei secunde din Liga a 3 a, invingand clar, cu 3 0, pe teren propriu, la Techirghiol, FC Voluntari II Golurile au fost marcate de Diakite 18 sut din centrul…

- CFR Cluj va intalni astazi de la ora 20:45 in Gruia in primul meci al primei etape din acest sezon al play-off-ului Ligii i formația CSM Poli Iași. Ajunși cu mult noroc in play-off datorita situației mai bune intr-un clasament in trei cu FC Botoșani și Dinamo, echipe cu care a terminat sezonul regular…

- La startul Olimpiadei județene de religie, care a avut loc sambata, 3 martie, au luat startul 86 de elevi, 56 dintre ei plecand acasa cu premii. Sambata, 3 martie, s-a desfașurat etapa județeana a Olimpiadei de religie. In urma afișarii rezultatelor, zeci de elevi au plecat acasa cu premii. Astfel,…

- Faza municipala a Olimpiadei Sportului Școlar la handbal baieți s-a bucurat de o larga participare. Dintre cele șapte licee din Vaslui, cinci au avut reprezentare. Cea mai buna a fost echipa Liceului cu Program Sportiv (LPS), pregatita de profesorul Virgil Bedicov. Pe locul doi s-a clasat Liceul ”Emil…

- PREMIANTII… Olimpiada Judeteana de Limbi Moderne de la Vaslui, de sambata, 3 martie, a reusit sa antreneze un numar record de elevi! Nu mai putin de 416 elevi de gimnaziu si liceeni, au participat la competitie. Rezultatele, spun profesorii, au fost bune si foarte bune. Chiar daca pentru o parte dintre…

- Alte doua decese cauzate de rujeola au fost inregistrate la nivel național, in ultima sapatamana, astfel ca numarul morților raportate pana in 2 martie, a ajuns la 40. Cel mai copil decedat in epidemia din Romania avea trei saptamani. Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor…

- EMOTII Prescolarii sustin zilele acestea primul ‘’examen’’ din viata lor. Copiii vor fi evaluati psihosomatic, in perioada 1 – 23 martie 2018, in vederea inscrierii in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2018 – 2019. La nivelul judetului Vaslui exista sapte centre, iar cei care ii vor evalua sunt…

- Orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila, potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research. La…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) erau inregistrate 30.373 locuri de munca, in data de 27 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti -…

- Nu mai surprinde pe nimeni faptul ca primarii din Romania sunt „mana larga” cand vine vorba de cheltuit banul public, dar parca te incearca un sentiment de indignare atunci cand vezi ca „robinetul” e uitat deschis cu buna-știința. Un astfel de exemplu graitor se petrece in comuna Dragomirești, județul…

- Sambata dupa-amiaza, fotbalistii echipei de liga a patra CSM Campia Turzii, au disputat ultima partida de verificare inaintea debutului din returul campionatului Ligii a IV-a, acestia urmand a intalni in primul meci oficial din 2018, sambata 3 martie, incepand cu orele 11.00, formatia Universitatea…

- Etapa a 19-a a Ligii Nationale de handbal masculin s-a sfarsit la Vaslui, acolo unde Turda s-a impus fara probleme, 35-26. Echipa handbalvolei.ro va invita sa votati AICI cel mai bun jucator al etapei, pana luni seara. Printre ei se numara si un component al echipei CS Minaur Baia Mare, respectiv Milos…

- TRADITIE… Mai multe comunitati din judetul Vaslui au inceput sa reinvie, acolo unde era computerelor si a smartphone-urilor inca nu s-a “instalat” pe deplin, traditionalele sezatori din Moldova. Este locul in care o parte dintre localnici, majoritatea trecuti de prima tinerete, se intalnesc periodic…

- In perioada 23-25 februarie, la Centrul ”Prietenia” și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala, va avea loc cea de-a treia ediție a Trofeului “Deliciosul de Vaslui” la șah, competiție inscrisa in calendarul oficial al federației de specialitate. Ieri, se inregistrau deja peste 100 de competitori,…

- Dinamo și FCSB se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO in etapa cu numarul 25 a Ligii 1. VEZI AICI LIVETEXT PARTIDA! Nicolae Dica pregatește mari surprize in echipa de start, unde nu i-a inclus pe Constantin Budescu și Romario…

- Numarul persoanelor care s-au imbolnavit de rujeola in Romania, de la inceputul epidemiei a ajuns la 10.836, iar 38 de pacienti au murit. In ultima saptamana, medicii au mai confirmat prin analize de laborator aproape 90 de cazuri, dintre care doua s-au inregistrat in judetul Brașov. Potrivit statisticilor,…

- “Judeteana” VREME NEFAVORABILA… Returul campionatului judetean de fotbal ar putea fi amanat din cauza conditiilor meteo. Meciurile din prima runda a returului sunt programate la inceputul lunii martie, insa atat oficialii AJF Vaslui cat si reprezentantii echipelor se gandesc la amanarea returului, in…

- Gigi Becali si-a dorit acest lucru si la prima editie a Ligii 1 cu play-off si play-out, insa propunerea lui nu s-a concretizat. Gigi Becali pregateste BOMBA ANULUI. Transferul care va bate TOATE RECORDURILE Ultimul sezon in care in Liga 1 am avut parte de arbitri straini a fost 2012/13,…

- S-a ajuns in situația asta din cauza starii tehnice de uzura avansate, de suprasolicitare peste orice limita. Singura ambulanța pe care o mai avem este in service și are 730.000 de kilometri la bord”, spune Mielu Toderița, șeful parcului auto. Substația de Ambulanța din orașul Murgeni, care mai avea…

- Dat fiind ca sezonul de gripa se estimeaza ca va dura pana la finalul lunii martie și chiar inceputul lui aprilie, specialiștii recomanda in continuare vaccinarea. Pentru prevenirea imbolnavirilor de gripa, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vaslui, in conformitate cu dispozițiile ministerului de resort,…

- Regasirea sub aceeași trupa, dupa doua decenii, a fostilor membri Compact, i-a redechis lui Paul Ciuci, cel ce a inregistrat marca muzicala in interes propriu, pofta de procese. Deși instanța le-a acceptat și paraților Costi Camarașan și Adrian Ordean sa se poata prezenta oficial Compact B , așa cum…

- Patru elevi vor reprezenta județul la faza naționala a olimpiadei de lingvistica „Solomon Marcus”. Ei s-au calificat ca urmare a clasarii pe locul I sau II la etapa județeana, desfașurata pe 27 ianuarie, la Școala Gimnaziala „Vasile Alecsandri” Vaslui. Astfel, la secțiunea de antrenament, adresata elevilor…

- Fotbalistul clujean Paul Papp, component al lotului național, trecut pe la Steaua, acuza Poliția Cluj ca i-a luat permisul fratelui sau. Alexandru Marin Papp își ducea mama acasa, dupa ce a externat-o din spital, dar a trecut pe roșu, fiind oprit de poliție.…

- Sergiu Gardea ASS FC Vaslui, locul I la finalul turului Ligii a patra, iși face cunoscut lotul pe pagina oficiala de Facebook. ASS FC Vaslui ii aduce in atenția iubitorilor de fotbal pe jucatorii care au contribuit la poziționarea echipei in fotoliul de lidera a ligii a patra. Primul prezentat este…

- Lacurile din jurul localitații Mascurei Potrivit directoarei Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Vaslui, Madalina Nistor, in fiecare an, pe 2 februarie, instituția sarbatorește Ziua Mondiala a Zonelor Umede. Tema de anul acesta este ”Zonele umede pentru un viitor urban durabil”. Aceasta data marcheaza…

- COMPETITIE… In incinta salii de sport a Scolii nr. 4 “Elena Cuza” din Vaslui, fetele si baietii au dat ce a fost mai bun pentru a se califica la faza zonala a Cupei Tymbark la fotbal, competitie organizata de FRF si Ministerul Educatiei Nationale. La sfarsitul saptamanii trecute, sala de sport a Scolii…

- Un barbat în vârsta de 46 de ani, angajat la serviciul de salubritate din Husi, Vaslui, a ajuns, luni, la spital, dupa ce un coleg cu care lucra la deszapezire l-a lovit din greseala cu lopata si i-a taiat nasul.

- Alex Stefan Rusu a fost titular la Flacara Muntenii de Sus, echipa aflata pe locul II al Ligii a IV-a, si era elev la Liceul cu Program Sportiv din Vaslui. Vestea mortii fulgeratoare a adolescentului a fost anuntata duminica de reprezentantii echipei de fotbal: ”Doliu in echipa Flacara. Stefan Alex…

- Liga 5 PARCURS PERFECT… FC Vulturesti si Victoria Muntenii de Jos sunt singurele echipe neinvinse din Liga a 5-a Vaslui. FC Vulturesti conduce in clasamentul Seriei Vest, in timp ce Victoria Muntenii de Jos se afla pe primul loc in Seria Est. Dupa prima parte a Ligii a 5-a, in cele doua serii, doar…

- Un jucator al echipei de fotbal din liga a IV a Flacara Muntenii de Sus din judetul Vaslui s a stins din viata la doar 16 ani. Potrivit oficialilor echipei, adolescentul a suferit un atac cerebral, scrie adevarul.ro.Alex Stefan Rusu a fost titular la Flacara Muntenii de Sus, echipa aflata pe locul II…

- Un jucator al echipei de fotbal de liga a IV-a "Flacara Muntenii de Sus" din judetul Vaslui a murit la vârsta de doar 16 ani. Potrivit oficialilor echipei, acesta a decedat în urma unui atac cerebral. Alex Stefan Rusu a fost titular la Flacara Muntenii de Sus,…

- SPERANTE… Ajunsa la trei puncte in clasament dupa ce in sedinta Comisiei de Disciplina si Etica a AJF Vaslui a fost penalizata cu trei puncte, Multim Perieni nu da semne ca vrea sa se retraga din campionatul Ligii a 4-a. Cu toate ca sansele de salvare sunt destul de mici, echipa din Perieni are in [...]

- Hagi vrea sa reinventeze un fost jucator al Stelei. N-a mai jucat de aproape doi ani, cu toate ca era considerat o mare speranța. Hagi iși respecta renumele de „SMURD” pentru mulți fotbaliști intrați intr-un con de umbra. Dupa ce l-a reinventat, de exemplu, pe George Țucudean, vandut acum la CFR Cluj,…

- Sambata, 20 ianuarie, echipa de fotbal Hușana Huși a inceput pregatirile pentru returul campionatului Ligii 4 Vaslui, susținand un prim antrenament pe stadionul municipal din oraș. “Accentul pus pe forța și, in general, pe latura fizica va fi principala caracteristica a perioadei. Cu gandul la performanța…

- Un numar de 67 de unitati scolare din judetul Vaslui au suspendat cursurile din cauza drumurilor comunale greu practicabile sau blocate, au anuntat autoritatile. Potrivit acestora, este vorba despre scoli din comunele Ciocani, Zapodeni, Pogana, Rosiesti, Vutcani, Bunesti-Averesti, Malusteni, Rebricea,…

- ASS FC Vaslui este lidera ligii a patra, fiind singura echipa neinvinsa in campionat, avand la activ noua victorii și doua remize. ASS FC Vaslui a terminat turul ligii a patra pe primul loc al clasamentului, la o distanța de trei puncte de principala urmaritoare, Flacara Muntenii de Sus, și la șase…

- Minifotbal IN CRESTERE… Inter Traian Vaslui s-a oprit in sferturile de finala la Cupa Unirii lasi. Atletic Club Barlad a fost eliminata in optimi, in timp ce Sporting Barlad si Unic Barlad n-au trecut de faza grupelor. Inter Traian Vaslui, Atletic Club Barlad, Sporting Barlad si Unic Barlad au participat,…

- Primul fotbalist adus in acest an este Daniel Ene. Acesta evolueaza pe postul de atacant, are 26 de ani și a jucat in trecut la FC Caracal, FC Olt Slatina, Unirea Slobozia, FC Brașov, Sepsi Sfantu Gheorghe și Dacia Mioveni. Al doilea jucator este Leonard Manole, in varsta de 24 de ani care…

- A participat la doua turnee fotbalistice, a incheiat anul 2017 pe locul al III-lea in clasamentul Ligii 4 Vaslui și a derulat campanii umanitare și aniversare. Acestea sunt doar cateva dintre reușitele AS Hușana in anul care tocmai a trecut. Așa cum se intampla la fiecare inceput de an, se procedeaza…

- Echipa sibiana a inceput pregatirile pentru cele 17 etape care au mai ramas de disputat din actualul sezon al Ligii 2. Miercuri, de la ora 15:00, antrenorii secunzi Eugen Beza si Florin Berta au condus primul antrenament, unul de reacomodare la efort, pe terenul doi al Stadionului „Municipal". Read…

- Libertatea a aflat de ce refuza Alexandru Ionița prelungirea contractului cu Astra Giurgiu. Campioana din 2016 i-a propus fotbalistului de 23 de ani extensia cu doi ani a angajamentului scadent in decembrie 2018, cu un salariu lunar de 10.000 de euro, plus 50.000 de euro la semnatura. Alex Ionița trebuia…

- JUDECATA…S-a dat sentinta in cazul lui Alexandru Hordila, tanarul care in anul 2015, pe cand era minor, a fost snopit in bataie in urma unui conflict izbucnit in Clubul Hai Hui din Vaslui. Agresorii, Cosmin Ionut Stamati si bodyguardul Cornel Sorin Iordachi, acesta din urma fiind angajat al Ligii de…

- Administrația județeana PSD din Vrancea pur și simplu ii pune pe fuga pe potențialii investitori! 2017 a fost inca un an in care economia județeana nu a reușit sa aduca investiții straine, ceea ce menține județul nostru pe un loc codaș in ceea ce privește salariul mediu net. Pe regiunea Moldovei, numai…

- “Judeteana” ECHILIBRAT… La jumatatea campionatului, lupta pentru locul doi in Seria Vest a Ligii 5, ultimul care asigura calificarea in play-off, este tot mai incinsa. Daca FC Vulturesti a cam scapat de emotiile calificarii si se gandeste deja la play-off, Inter Sport Vaslui, Rapid Brodoc si Viitorul…