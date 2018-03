Stiri pe aceeasi tema

- Programul partidelor din cele doua etape este urmatorul: Etapa I Vineri, 9 martie Ora 18.00 FC Botosani – Juventus Bucuresti Ora 20.45 CFR Cluj – CSM Poli Iasi Sambata, 10 martie Ora 18.00 Concordia Chiajna – Sepsi Sfantu Gheorghe Ora 20.45 CSU Craiova – Astra Giurgiu Duminica, 11 martie Ora 18.00 FC…

- Adrian Mutu il condamna si pe Vasile Miriuta dupa ce Dinamo a ratat calificarea in play-off. "Cine da vina pe mine si pe Cosmin Contra cauta scuze care nu stau in picioare. S-au disputat de atunci 19 meciuri in care Vasile Miriuta avea timp sa redreseze clasamentul, sa ajunga chiar pe primul…

- Clasamentul primelor sase echipe ale Ligii I dupa 26 de etape din sezonul regulat este urmatorul:1. CFR Cluj - 59 de puncte; 2. FCSB - 55;3. CSU Craiova - 51;4. Astra Giurgiu - 44;5. FC Viitourl - 44;6. CSM Poli Iasi - 39 de puncte.Clasamentul de la…

- CFR Cluj, FCSB, CS U Craiova, Astra Giurgiu, FC Viitorul si Poli Iasi sunt echipele care se vor lupta pentru titlul de campioana din Liga 1. CFR Cluj si FCSB, ocupantele primelor doua pozitii din clasament, se vor intalni in etapa a doua a play-off-ului (10-11 martie), pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu".…

- Antrenorul formatiei CSM Poli Iasi, Flavius Stoican, a tinut sa ii incurajeze pe cei de la Dinamo, dupa ratarea prezentei in play-off, dar a precizat ca echipa sa a meritat aceasta calificare. "Daca imi permit un sfat. Pana la urma, fotbalul e doar un joc. Capul sus, nu este un capat de…

- FC Viitorul Constanta si CSM Poli Iasi s-au calificat in play-off-ul Ligii I de fotbal, dupa ce campioana s-a impus in Copou cu scorul de 1-0 (1-0), sambata, intr-un meci din etapa a 26-a, ultima a sezonului regulat, iar Dinamo a pierdut la Giurgiu. FC Viitorul a invins-o pe Poli Iasi prin golul marcat…

- Dupa victoria, 2 1, cu FC Botosani, FC Viitorul s a apropiat si mai mult de turneul play off al Ligii 1. Verdictul se va da etapa viitoare In acest moment, sunt calificate in play off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Astra. Pentru celelalte doua locuri care asigura accederea in aceasta faza a campionatului…

- ACS POLI - CSMS IAȘI LIVE VIDEO ONLINE. Timișorenii au un inceput dezastruos de an, pierzand ambele partide disputate in 2018, scor 0-1 cu Sepsi și 2-3 cu Voluntari. Leo Grozavu a cerut intariri, iar conducerea clubului s-a conformat. Maxi Oliva de la Dinamo și Mihai Roman de la Craiova au semnat…

- Dinamo și FCSB se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO in etapa cu numarul 25 a Ligii 1. VEZI AICI LIVETEXT PARTIDA! Nicolae Dica pregatește mari surprize in echipa de start, unde nu i-a inclus pe Constantin Budescu și Romario…

- CFR Cluj a ajuns la borna 56 de puncte, dupa ce a castigat (2-0) meciul disputat in "Gruia" cu Astra Giurgiu (Liga 1, etapa XXV). Culio (9') si Tucudean (67') au securizat victoria trupei lui Dan Petrescu. Liderul din Liga 1 asteapta acum un rezultat pozitiv din partea lui Dinamo in derbiul de duminica…

- DINAMO - STEAUA: Episodul cu numarul 172 din marele derby al fotbalului romanesc se va consuma duminica seara. De la ora 20:45, pe Arena Nationala, Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, intr-o partida din etapa a 25-a a Ligii I. Pana acum, cele doua echipe si-a impartit victoriile, cate 59 de…

- Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, Astra, Viitorul, Dinamo, CSMS Iași și FC Botoșani se lupta pentru trei locuri de play-off. Dupa ultima etapa, in care s-a impus contra Chiajnei, 4-3, Dinamo a urcat pe locul 6, luand locul celor de la FC Botoșani, care a pierdut cu CSMS Iași, 0-1. …

- Costel Enache, antrenorul lui FC Botoșani, e suparat pe elevii sai in urma infrangerii de pe terenul lui Poli Iași, scor 0-1. Botoșanenii vin dupa egalul din etapa trecuta cu "lanterna roșie" Juventus București, scor 0-0. "Concluzia o voi trage dupa ce voi revedea meciul. In prima repriza cred ca am…

- CSU Craiova are sansa de a se apropia la patru puncte de FCSB si la sase puncte de liderul Ligii I, CFR Cluj in cazul in care se va impune in aceasta seara de la ora 20:45 pe noul „Ion Oblemenco” din Banie in fata nou-promovatei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Meciul se anunta greu pentru olteni, cei de…

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Cu 3 etape inainte de final, lupta pentru ultimele trei locuri din play-off este tot mai incinsa. Dupa prima etapa din 2018, lupta pentru ultimele trei locuri care duc in play-off este tot mai complicata. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au scapat de emoțiile calificarii și se lupta pentru titlu de campioana.…

- Campioana Viitorul Constanta a terminat aseara la egalitate, 1-1 cu fosta campioana Astra Giurgiu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal, prima de anul acesta (din sezonul regulat mai sunt de derulat, dincolo de aceasta, 3 runde). Oaspetii au deschis scorul prin noua achizitie…

- De ce ar putea renunța Ionuț Negoița la Dinamo: ”Daca se intampla asta, la revedere!”. Ioan Andone este de parere ca Ionut Negoita se va retrage de daca nu reuseste sa intre in play-off. Antrenorul in varsta de 57 de ani spune ca Negoita n-ar putea sa treaca peste o asemenea dezamagire. Dinamo este…

- Jo Santos a dezvaluit ca viseaza sa aduca trofeul Cupei Romaniei la Iasi, brazilianul moldovenilor fiind impresionat din Liga 1 de CFR Cluj si de Gnohere Si fotbalist, si un tip senin, dintr-o bucata. Jo Santos (26 de ani) face parte dintre brazilienii care au adus un plus Ligii 1 in ultima vreme. Varful…

- Revenirea lui Dan Nistor la Dinamo e ingreunata de bani: fotbalistul nu pleaca din Gruia fara o suma compensatorie, in jur de 100.000 de euro, exact aceiași bani pe care i-ar vrea și ardelenii in schimbul cedarii lui. Mijlocașul Dan Nistor vrea sa se intoarca in Ștefan cel Mare, viitorul sau arata gri…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a vorbit despre situația de la Dinamo. Fostul conducator al Ligii a susținut ca Dinamo a facut o mare greșeala ca a renunțat la mijlocașul Valentin Costache, 19 ani, care va ajunge in aceasta iarna la CFR Cluj. "In momentul in care vinzi un jucator de 20 de…

- Presedintele CFR Cluj, Iuliu Muresan, a declarat ca si-ar dori Dinamo ca adversar in play-off si nu FC Botosani. Oficialul formatiei din Gruia a spus ca nu doreste sa infrunte in play-off FC Botosani si desi nu a spus-o raspicat e clar ca se teme de confruntarile cu moldovenii, pe care nu i-au invins…

- Dinamo este aproape sa-l transfere pe Alexandru Vlad, acum la CFR Cluj, care in 2015 era rezerva in finala Europa League pierduta de Dnepr in fața Sevillei, 2-3. Vasile Miriuța exploateaza din plin relațiile bune pe care și le-a pastrat in Gruia chiar și dupa plecarea sa de la CFR. ...

- FCSB e numai una. Trupa lui Gigi Becali este cel mai bine clasata echipa din Romania in clasamentul mondial al cluburilor. Intr-o ierarhie data publicitatii inainte de Craciun, in clasamentul mondial al cluburilor de fotbal, echipele din Romania apar abia dupa locul 150. Iar asta se intampla in conditiile…

- Dinamo s-a impus cu FC Voluntari, 2-0, și a profitat de infrangerea celor de la FC Botoșani, 0-3 cu FCSB. Astfel, echipa antrenata de Vasile Miriuța este tot mai aproape de un loc de play-off, fiind la doua puncte de locul 4, FC Botoșani, și la un punct de locurile 5 și 6, Viitorul și Astra. Etapa viitoare,…

- Echipa din Copou a deschis scorul in min. 24, in urma unui autogol al lui Thiaw, care a alunecat și a trimis in proprie poarta dupa centrarea lui Andrei Cristea. * * Dupa victoriile fostei campioane Astra Giurgiu și actualei campioane Viitorul Constanța, dar și a infrangerii de aseara a lui FC Botoșani,…