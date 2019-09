Stiri pe aceeasi tema

- Tineretul Maltez din Sfantu Gheorghe a anunțat demararea unei campanii in folosul copiilor care provin din familii fara posibilitați materiale. „Educația e șansa”- este titlul acestei acțiuni, iar persoanele care doresc sa se implice sunt invitate sa achiziționeze și sa doneze rechizite in cutiile special…

- Seful Directiei Sanitar Veterinare (DSV) Covasna, Siko Barabasi Sandor, a declarat, pentru AGERPRES, ca sarpele gasit vineri pe unul dintre rafturile cu legume/fructe ale unui supermarket din municipiul Sfantu Gheorghe este inofensiv pentru om, fiind posibil ca acesta sa fi fost „importat” odata cu…

- Marți, 13 august, cu ocazia „Zilei Informarii Preventive”, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul” al judetului Covasna va organiza și desfașura o serie de activitati menite sa familiarizeze populatia cu masurile de preintampinare a anumitor tipuri de situatii de urgenta. Desfasurate…

- Dupa cum spunea Grigore Vieru, mai mult cu sufletul decat cu mintea, S-ar putea crede ca intreaga natura a ostenit la zidirea Limbii Romane. Tot in acest sens, ne gasim responsabili sa remediem, pe cat posibil, anumite greșeli gramaticale, de lexic sau de semantica pe care le facem cu știința, ori…

- La proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, sesiunea 2019, derulata miercuri, 17 iulie, au fost prezenți 242 de candidați, dintre care 35 s-au retras din concurs, conform Inspectoratului Școlar Județean…

- Un numar de 52 de pietre funerare vor fi amplasate in Parcul Holocaustului din Sfantu Gheorghe, in memoria celor 52 de copii din localitate, ucisi in urma cu 75 de ani in lagarul nazist de la Auschwitz. Reprezentantul Obstii Evreilor din Sfantu Gheorghe, Herman Rosner, a declarat vineri, pentru AGERPRES,…

- Duminica, 7 iulie, ora 17.00, Asociația „Calea Neamului”, condusa de dr. Mihai Tirnoveanu, in colaborare cu Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM), vor organiza un miting de protest, in fața Guvernului, fața de aprobarea prin Ordonanța de Urgența a Codului Administrativ…

- Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna a dispus retragerea a peste 17 tone de unt si margarina donate cetatenilor din localitatea Valcele, in urma unei sesizari privind expirarea termenului de valabilitate al acestor produse. Potrivit directorului executiv al DSVSA…