START „Eu aleg EUropa!”

- Luni seara, de la ora 18.00, in Aula Universitatii „Vasile Alecsandri”, s-a deschis oficial Olimpiada Naționala de Agricultura, organizata in acest an in Bacau, pe doua domenii: Creșterea animalelor și Cultura plantelor. Participa efectiv in competiție peste 80 de elevi din toata țara, din clasele a…

- Filateliștii pot gasi, de vineri, 12 aprilie, in magazinul Romfilatelia, emisiunea de marci poștale „Europa 2019. Pasari naționale”. Aceasta este completata de un album realizat in tiraj limitat, de 387 de exemplare, care reunește produse aparținand filateliei și medalisticii. In interiorul albumului…

- Trei elevi de la Colegiul Tehnologic de Comunicații „N.V.Karpen” Bacau s-au calificat in etapa naționata a Concursului de matematica aplicata „Adolf Haimovici”. Este vorba despre: Gabriel Aparaschivi, clasa a X-a – profil tehnic (prof. indrumator – Cristina Magirescu), Tereza Carla Patrașc, clasa a…

- Astazi, 14 martie, ora 14.00, in Amfiteatrul „Dumitru Alistar”, al Universitatii „Vasile Alecsandri”, in organizarea Departamentului de Consiliere Profesionala, a Societatii Cultural-Stiintifice „Vasile Alecsandri” si a Gruparii „Alumni Vasile Alecsandri”, se va desfasura cea de-a XV-a editie a „Intalnirilor…

- Parintele protoiereu Ioan Negoița, de la cea mai noua protoierie a Arhiepiscopiei Romanului și Bacaului – cea de la Sascut, a pașit in dupa – amiaza zilei de 12 martie in Imparația Cerului. Nascut in toamna anului 1960 in comuna Podoleni (jud. Neamț) Ioan Negoița a urmat dupa absolvirea liceului din…

- Intram din nou, in lumea poveștilor adevarate, a poveștilor de succes. De aceasta data o cunoaștem pe Delia Burca, absolventa a Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau, Facultatea de Contabilitate și Informatica de Gestiune, de profesie expert contabil și lichidator. Nu vorbim astazi de cifre, conturi…

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau organizeaza, pentru al saptelea an consecutiv, cursuri de pregatire gratuite pentru Bacalaureat 2019 destinate elevilor din anii terminali. Pentru a veni in sprijinul acestora, profesori de prestigiu din cadrul Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau vor…

- Asociația Liga Studențeasca din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau ii așteapta pe bacauani duminica, 24 februarie 2019, intre orele 10.00 și 16.00, la cel mai sensibil și special eveniment dedicat iubirii, „Autobuzul Dragostei”. Proiectul este organizat de Liga Studențeasca din Bacau in parteneriat…