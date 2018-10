Petre Apostol CS Aurora Bacioi a debutat in noul sezon competitional al Diviziei Nationale de Juniori la categoria U15, obtinand un succes clar, in deplasare. Gruparea prahoveana a obtinut, in vara, medaliile de bronz in Circuitul National la categoria U14, turneul final fiind gazduit chiar de catre clubul din Baicoi. In plus, CS Aurora a devenit campioana Munteniei la U14, in campionatul regional, competitie in care elevii antrenorilor Florin Bonea, Daniel Nainer si Mihai Ionescu au castigat 18 dintre cele 19 partide disputate. In competitia de la U15, echipa din Baicoi a evoluat pe terenul gruparii…