Start cu victorie pentru România, la Mondialele de Popice Jucatoarele prahovene din lot – liderele echipei tricolore Petre Apostol Sambata, reprezentativa Romaniei de popice feminin a debutat la cea de-a VIII-a ediție a Campionatului Mondial pe echipe, care se desfașoara la Rokycany, in Cehia. Selecționata Romaniei a evoluat in compania echipei Slovaciei, in primul meci al Grupei A, toate cele trei reprezentate prahovene din lotul tricolor punctand pentru formația țarii noastre. Naționala Romaniei s-a impus clar, scor 6-2 (3500-3383 la popice doborate, 15-9 la puncte de set, 4-2 la puncte de echipa). Cele trei sportive de la vicecampioana Conpet Petrolul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

