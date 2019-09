Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150 de elevi dintr-o comuna din judetul Botosani vor incepe anul scolar in unitati de invatamant fara apa si care nu respecta conditiile minime de igiena. Acestia vor veni cu apa de acasa si se vor spala pe maini la lighean.

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Laszlo Csaba, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu Dinamo este unul foarte important deoarece isi doreste ca formatia sa sa obtina prima victorie pe teren propriu din actuala editie a Ligii I. "Despre Dinamo nu pot sa spun…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va debuta maine dupa-amiaza in noul sezon competițional al Ligii a III-a. Elevii lui Gica Barbu vor intalni, in deplasare, formația SCM Zalau, in prima etapa a noului sezon competițional. Partida din județul Salaj, de pe Stadionul Municipal, este programata cu incepere de…

- FC Rapid Bucuresti a fost invinsa in deplasare de AFC Turris-Oltul Turnu Magurele cu scorul de 3-1 (1-1), marti seara, intr-un meci din etapa a 3-a a Ligii a II-a de fotbal. Rapid a deschis scorul prin Marian...

- Echipa nationala de fotbal pe plaja a Republicii Moldova a debutat cu stangul in preliminariile Campionatului European din 2019, Divizia B. Competitia are loc in orasul italian, Catania.Elevii lui Vasile Arlet au pierdut cu 5-6 prima partida din grupa a treia cu Estonia.

- Universitatea Craiova a fost invinsa de Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, in Banie, intr-un meci meci din etapa a cincea a Ligii I de fotbal. Sepsi OSK s-a impus prin golul marcat de elvetianul Goran Karanovic (81), cu un loc peste portarul Mirko Pigliacelli,…

- ASU Politehnica și-a facut un narav in a incepe rau campioantele din liga secunda. Lucru repetat și astazi in fața unei echipe incomode, dar accesibile, CS Mioveni, care nu a excelat, dar care a facut destul pentru a se impune cu 1-0. Prima parte a partidei de pe Dan Paltinișanu, urmarita de puțin peste…

- Nu a fost inceputul de campionat asteptat de alb-violeti in noul sezon al Ligii a II-a. Un singur gol, de generic ce-i adevarat, a decis jocul dintre ASU Politehnica si CS Mioveni, si acesta a fost inscris de oaspete Andrei Hergheligiu. Un 0-1 dupa un joc insa sub asteptari, cu o repriza de furtuna…