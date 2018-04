Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai plictisit de vechile metode de vopsire a oualor de Paste, insa nici nu ai vrea sa folosesti o metoda complicata, care dureaza mult? Atunci neaparat trebuie sa incerci trucul asta. Vei obtine niste oua viu colorate, dar cu un aspect texturat si uniform in acelasi timp. Vopsirea oualor folosind…

- Mihaela Geoana iși face anumite mici reproșuri. Sotia politicianului Mircea Geoana regreta ca nu a continuat sa faca arhitectura, dar și ca nu a stat mai mult cu cei doi copii ai sai, atunci cand trebuia. Mihaela Geoana are cu ce se mandri. Are o familie frumoasa și o cariera de invidiat. Totuși, soția…

- Pregatirile pentru ediția cu numarul XXIV a festivalului intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”, derulat la Bradet, sunt in plina desfașurare. Interpretele de muzica populara Cristina Turcu Preda și Cornelia Ciobanu sunt invitatele speciale la ediția din acest an, au transmis, vineri, organizatorii.…

- Au inceput pregatirile pentru festivalul intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”. Evenimentul, organizat de Primaria Intorsura Buzaului, impreuna cu Centrul de Cultura al județului Covasna și Casa de Cultura a orașului Intorsura Buzaului și va avea loc in a treia zi de Paște, la Caminul Cultural din Bradet.…

- Te-ai saturat de gustul rețetei clasice de omleta? Jamie Oliver ne propune sa testam gustul omletei cu branza, asezonata cu sos chili și salata de roșii. O nebunie-n farfurie, de arome și culori!

- Flavia Mihașan a fost in America, in vacanța, cu iubitul ei, Codin Maticiuc. Vedeta a revenit acasa si cu un tatuaj nou, facut la un salon celebru, Miami Ink. Flavia Mihașan și-a inceput concediul de iarna inainte de Craciun, cu o escala, in Italia, acolo unde traiește de mai mulți ani familia ei.

