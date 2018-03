STAREA VREMII SI ULTIMELE DATE PENTRU TRAFIC - ACTUALIZATE IN TIMP REAL!

Stiri pe aceeasi tema

- Trenuri CFR anulate vineri, 23 martie 2018. CFR Calatori anunța, prin intermediul unui comunicat, ca a actualizat lista trenurilor care nu vor circula vineri, 23 martie, din cauza conditiilor meteo. De altfel, circulatia trenurilor de pasageri pentru perioada urmatoare se desfașoara in condiții de iarna.…

- AGLOMERATIE…Orasul Vaslui este la un pas de blocaj din cauza ninsorilor abundente din ultimele zile dar si a faptului ca strazile au ramas necuratate. Cei mai afectati sunt soferii vasluieni care sunt fortati sa stea la cozi interminabile pe strada Stefan cel Mare. Acest fapt este evident in orele de…

- Schimbarile climatice bruște au creat dificultați pentru mai mulți șoferi in Dambovița. O serie de tamponari, derapari precum și alte Post-ul Zeci de masini au intampinat probleme in trafic din cauza vremii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o informare de precipitatii, in general moderate cantitativ, sub forma de lapovita, ninsoare și polei, valabila de astazi, ora 06:00 pana maine seara, ora 21:00, la nivelul intregii tari. De asemenea, potrivit meteorologilor, vremea va fi deosebit…

- La acest moment circulatia pe DN 2B Buzau -Braila a fost reluata, se circula in conditii de iarna. De asemenea, si pe celelalte drumuri unde circulatia se desfasura in conditii grele, soferii pot circula dar cu foarte mare atentie. Politistii eecomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, cu…

- Conditiile meteorologice nu sunt deloc bune. Mai multe drumuri judetene auf ost blocate, iar pe altele circulatia este ingreunata. De asemenea, si circulatia feroviara este afectata din cauza vremii.

- Meteorologii au emis o atentionare Cod Galben de precipitații moderate cantitativ sub forma de lapovița și ninsoare, valabila de sambata (17 martie) de la ora 18,00 si pana duminica (18 martie) la ora 8,00. In acest interval, in judetele Suceava, Botosani, Neamt si Iasi si zona Carpatilor Orientali…

- Un sofer a anuntat Politia, prin apel la 112, ca a fost sicanat în trafic, unul dintre ocupantii celeilalte masini tragând mai multe focuri de arma asupra autoturismului condus de acesta, potrivit Politiei Capitalei.

- In acest sfarsit de saptamana, politistii cu atributii pe linie rutiera au desfasurat activitati de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, la nivelul intregului judet. Astfel, politistii au constatat 5 infractiuni la regimul circulatiei si au intocmit 5 dosare…

- Politistii rutieri au continuat și anul acesta seria acțiunilor de „sancționare cu felicitari” a participantelor la trafic, de oferire de flori, marțișoare ori materiale utile cu sfaturi. Pe raza municipiului Cluj-Napoca, polițiștii Serviciului Rutier si cei din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara au facut 12 percheziții domiciliare, pe raza județelor Timiș și Arad, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in trafic de migranți. Din cercetari a reieșit ca, in cursul anului 2017, pe raza județului…

- Un accident rutier in care au fost implicat doua masini a avut loc, duminica, pe Calea Crangasi, la intersectia cu Bulevardul Constructorilor. Din primele informatii, cauza ar fi nerespectarea culorii rosu a semaforului, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei.

- Dupa codul portocaliu de ger si ninsori consistente care a fost prelungit pana pe 4 martie , potrivit ANM, o noua avertizare, de aceasta data de cod galben de polei a fost emisa. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de polei pentru…

- Doi romani au fost condamnati la inchisare, miercuri, de o instanta din Irlanda de Nord, dupa ce acestia au fost gasiti vinovati pentru trafic de persoane si proxenetism, relateaza site-ul Belfast Live.

- Recomandam in continuare prudența participanților la trafic, adaptarea vitezei la condițiile de drum și, inainte de toate, sa nu plece in calatorii fara echiparea corespunzatoare a autovehiculelor și informarea cu privire la starea carosabilului. DRDP Iași sta la dispoziția participanților la trafic…

- CNAIR a instituit restrictii de trafic pentru vehiculele de mare tonaj pe trei tronsoane de drumuri nationale - DN 22, DN 22D si DN 22E - masura fiind luata din cauza ninsorii si a vantului puternic.

- Avand in vedere atentionarilemeteorologice de temperaturi scazute, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne si al serviciilor de ambulanta a fost emisa o dispozitie pentru stabilirea masurilor care urmeaza a fi luate in sprijinul populatiei.

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu,…

- Patru persoane vor fi aduse la audieri intr-un caz de corupție in care ofițerii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Olt, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa ...

- Captura a fost facuta luni seara, in jurul orei 19:00, cand polițiștii Secției nr. 1 Vlaicu au oprit in trafic, la cererea colegilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, un autoturism in care au fost gasiți trei saci de polietilena in care se aflau țigaretele de contrabanda.…

- Circulatia rutiera este restrictionata vineri, in București, pe str. Luterana, intre str. Stirbei Voda si str. General Berthelot, din cauza unei avarii la reteaua de apa, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Incepe judecata Oanei Danciu, psiholog de profesie, suspectata de trafic de influenta in forma continuata. Ieri, Tribunalul Constanta a constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. 171 P 2017, din data de 20 decembrie 2017, al Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta,…

- Doi șoferi s-au luat la bataie pe o strada din Cluj sub privirile stupefiate ale trecatorilor. Dupa divergențele pe care le-au avut în trafic, cei doi șoferi au parcat și s-au luat la bataie. Diferența de gabarit dintre cei doi a facut la lupta sa se termine…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, peste 700 de persoane, 91 autovehicule si 46 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- In contextul avertizarilor meteo de cod galben de ploi, lapovița și vint puternic pe intreg teritoriul țarii, Ministerul Economiei și Infrastructurii atenționeaza pietonii și conducatorii auto sa fie prudenți in trafic, sa respecte cu strictețe regulile de circulație și indicatoarele rutiere. Meteorologii…

- Aplicatie care ofera in timp real informatii despre domeniile de schi, lansata la Cluj Prima aplicatie din Romania care ofera in timp real informatii despre starea partiilor a fost lansata, luni, de o echipa de IT-isti clujeni. Aplicatia, botezata de creatorii ei Onpiste, a fost gândita…

- Patru soferi care consumasera cantitati apreciabile de alcool au fost trasi pe dreapta de politisti doar in ultimele doua zile. Unul dintre ei avea permisul de conducere suspendat si a refuzat testarea cu alcooltestul.

- O echipa de IT-sti clujeni a lansat, luni, prima aplicatie din Europa pentru telefonul mobil in care utilizatorii posteaza in timp real informatii despre starea partiilor, calitatea zapezii, timpul de asteptare la instalatiile pe cablu sau starea vremii, transmite corespondentul Mediafax,

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru trafic de droguri. Initial, in decembrie 2017, maiorul SRI primise la Tribunalul Arad o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare, insa…

- Agentul de politie Mitica Mihai Larionescu a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare cu amanare dupa ce a incercat sa isi faca singur dreptate in fata unui taximetrist cu care avusese un incident in trafic. In loc sa urmeze procedura si sa apeleze la colegii sai pentru a-si recupera un presupus…

- Mandat pus in aplicare de polițiștii de investigații criminale La data de 29 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Tribunalul Vrancea, impotriva unui barbat de 32 ani, din municipiul Focșani. Barbatul…

- Danut Andrusca (49 ani), deputat PSD de Neamt, a fost propus ministru al economiei. Cunoscut ca apropiat al liderului PSD Neamt, Ionel Arsene, acuzat recent de DNA de trafic de influenta, Danut Andrusca a ocupat mai multe functii de conducere, chiar si in acelasi timp, in companii de stat. Se afla la…

- Totul s-a intamplat pe 23 septembrie 2017, atunci cand Madalina a fost trasa pe dreapta in localitatea Harsesti de un echipaj de la Politia Costesti. Citeste si Blonda beata din Pitesti a recidivat. A fost filmata beata crita intr-un local, desi nu mai are voie sa intre intr-un restaurant…

- Politistii din Alba au organizat o actiune de amploare pe drumurile nationale si judetene din Muntii Apuseni, in acest weekend. Au fost depistati in trafic soferi care circulau sub influenta alcoolului, dar si alti conducatori auto care nu au respectat regulile rutiere. Oamenii legii au dat amenzi in…

- A.M. Prahovenii care planuiesc o excursie la munte in aceste zile ar fi bine sa se informeze din timp in ceea ce privește starea vremii, situația partiilor și a instalațiilor pe cablu. Incepand de miercuri seara și pana ieri, 18 ianuarie, ora 20.00, pentru toata zona Carpaților de Curbura a fost valabil…

- F.T. Magistrații prahoveni au emis pe numele unui individ din Breaza, autor a nici mai mult nici mai puțin de șapte furturi, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Suspectul a fost prins și incatușat chiar in trafic, pe DN1 , in zona Comarnic, de catre polițiștii de la Secția din Valenii de…

- Iadul alb la Tulcea! Foto: ISU Tulcea este unul dintre judetele cele mai afectate de vremea rea. Zapada si viscolul au facut ca mai multe drumuri judetene sa fie închise, iar în unele scoli si gradinite s-au suspendat cursurile. De la primele ore ale diminetii si pâna…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, atat pe DN 1, cat si pe DN 1A au fost inregistrate cateva situatii in care masini de tonaj au ramas blocate in panta pe Posada, dar si mai sus de Maneciu, fiind nevoie de interventia lucratorilor de la Sectia Drumuri Nationale pentru deblocarea…

- Politistii din Cugir, impreuna cu RAR –ul, au desfasurat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. La 4 autovehicule au fost constatate defectiuni tehnice. La data de 16 ianuarie a.c., politistii rutieri din Cugir, impreuna cu specialisti…

- Pompierii au intervenit de urgenta pe o strada din Bascov unde o duba de transport marfa a fost cuprinsa de flacari. Din fericire nimeni nu a fost ranit in urma incendiului, iar masina nu era incarcata cu marfa. Pompierii au stins flacarile, insa masina a fost distrusa in totalitate.

- La data de 12.01.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Timisoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Ebetiuc Mircea Fabian, Serban David si Serbanica Alexandru Ionut pentru savarsirea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de vant, lapovita, ninsoare si racire accentuata a vremii, valabila din aceasta seara pana duminica dupa-amiaza, in intreaga tara, informeaza...

- "Începând din cursul noptii de vineri spre sâmbata (12/13 ianuarie) vântul se va intensifica treptat, la început în regiunile sudice si la munte, iar pe parcursul zilei de sâmbata (13 ianuarie) local si în centrul si nord-vestul tarii. Se vor înregistra…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Tecuci au oprit in trafic, la data de 5 ianuarie 2018, in jurul orei 10:45, pe strada 1 Decembrie 1918, un autoturism condus de un barbat de 38 ani, din comuna Cosmesti. In urma verificarilor efectuate in bazele de date ale politiei, s-a constatat ca autoturismul…

- Starea partiilor de la Alba este foarte buna in ciuda incalzirii vremii de la șes. La Șureanu, zapada este din belșug, datorita ninsorilor din ultimele zile, iar la Arieșeni, condițiile sunt inca satisfacatoare pentru perioada 5 – 11 ianuarie. Domeniul Schiabil Sureanu – Partii existente: 8 (A_1; A_2;…

- Mark Obermann, directorul Centrului de Neurologie din cadrul spitalului Asklepios, din Seesen, sustine ca sunt sanse destul de mari ca Michael Schumacher sa isi revina din starea in care a ramas dupa teribilul accident de schi din urma cu patru ani. Michael Schumacher, la PATRU ANI de la ACCIDENT.…

- Locuința ta trebuie sa fie acel loc de evadare, de relaxare și de reincarcare a bateriilor. In niciun caz, o casa nu trebuie sa insemne pentru nimeni un motiv in plus de stres și probleme. Sunt mici detalii la care ar trebui sa fii mereu atenta pentru ca locul tau cel mai de preț sa fie cu adevarat…

- Starea vremii a fost pentru multa vreme considerata cauza aparitiei durerilor articulare, insa analizele de specialitate efectuate recent de catre cercetatorii de la Harvard Medical School arata ca nu exista nicio asociere intre nivelul precipitatiilor si disconfortul resimtit la nivelul articulatiilor…

- In ultimele 24 de ore, cerul a fost acoperit. In prima parte a intervalului s-au semnalat precipitații sub forma de ploaie la șes și lapovița la munte, urmate de cer senin. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi cuprinse intre -2°C si +4°C. Starea drumurilor In cursul zilei de ieri și in aceasta…