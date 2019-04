Stiri pe aceeasi tema

- In pofida politicilor implementate și schimbarilor legislative care au avut loc in ultima perioada in Republica Moldova cu privire la distribuirea rolurilor de gen, acestea continua sa-și puna amprenta asupra vieții de familie și, in special, asupra femeilor. Un studiu realizat de Institutul de Politici…

- Noi informatii despre starea de sanatate a fostului presedinte Ion Iliescu. Acesta va mai ramane internat si marti in sectia de Terapie Intersiva, urmand ca miercuri sa fie mutat pe sectia de cardiologie, potrivit unor surse citate de Romania TV.

- Ion Iliescu a fost transportat la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu, din cadrul spitalului Fundeni, anunța Realitatea TV. Ion Iliescu ar putea fi operat pe inima, transmit surse citate de Realitatea.

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Elias din Capitala a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca Ion Iliescu s-a prezentat la unitatea spitaliceasca, luni, pentru un control periodic, insa medicii au decis sa-l transfere la Institutul C.C. Iliescu. Starea fostului președinte nu era grava, a spus medicul."Ion…

- Andreea Balan a ajuns din nou pe masa de operație, la cateva zile dupa ce a facut cezariana. Artista s-a trezit intr-o balta de sange și a fost nevoita sa mearga, din nou, la spital. Medicii au observat ca s-au format mai multe hematoame sub operație și a fost nevoie de o intervenție chirurgicala de…

- Liviu Dragnea a ajuns, sambata seara, la spital, dupa ce a acuzat dureri puternice la spate! Dupa ce a efectuat un RMN, doctorii au decis sa il interneze, diagnosticul pus fiind de hernie de disc. Sorina Pintea, ministru al Sanatații, a declarat, la Braila, ca medicii au procedat corect.”Domnul…

- Femeile, mai mult de jumatate din populatia Romaniei Mai mult de jumatate din populatia României, respectiv 51,1%, estimata la 19,5 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2018 aveau resedinta pe teritoriul national, erau femei, echivalentul a 9,97 de milioane, arata datele publicate…

- Rona Hartner s-a simțit rau in urma cu cateva zile și a aflat in urma unor analize amanunțite ca are o tumora la colon. Rona Hartner a intrat in sala de operații la ora 10, in aceasta dimineața, iar de mai bine de patru ore se afla acolo.