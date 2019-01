Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din orașul polonez Gdansk la un pas de moarte. Primarul marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, grav ranit cu cutitul duminica seara, este în viata dupa o operatie de cinci ore, dar înca nu se afla în afara oricarui pericol,

- Aseara, in jurul orei 20:00, pe raza orașului Huedin, a avut loc o altercație intre doi barbați, in urma careia un barbat a ajuns la spital cu leziuni grave. Agresorul a fost depistat in scurt timp de catre polițiști și a fost reținut pentru 24 de ore. Scandalul dintre cei doi se pare ca ar fi pornit…