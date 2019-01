Stiri pe aceeasi tema

- Medicii buzoieni de la Spitalul Județean se lupta sa salveze viața unei adolescente in varsta de 15 ani, din Șaranga, intoxicata cu monoxid de carbon rezultat de la un boiler defect. La intervenția personala a lui Raed Arafat, care a fost sunat de parinții fetei, la Spitalul Județean a ajuns, de la…

- O fata de 15 ani din judetul Buzau este in stare grava dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, sambata seara, in baie de la un boiler. Parintii au sunat la 112 si au cerut si interventia unei camere hiperbare pentru oxigeno-terapie. Aceasta a fost trimisa de la Constanta impreuna cu un medic militar…

- La SJU Buzau a fost trimisa și un vehicul special, dotat cu o camera hiperbarica, insa pacienta nu a putut fi mutata din secția ATI a spitalului. O adolescenta de 15 ani din Șaranga a fost la un pas de moarte, iar medicii fac in prezent eforturi pentru a-i salva viața, dupa ce s-a […]

- Cele doua posturi libere de pompieri Scoase la concurs de conducerea Spitalului udețean Buzau putem spune ca aproape au fost ocupate.Postul a mai fost scos la concurs, dar nu a reușitniciun competitor sa treaca de proba scrisa. Astazi au fost afișate rezultatele pentru proba scrisa și de data aceasta,…

- O echipa de medici din Iasi, Bacau si Bucuresti au efectuat, in cursul noptii de marti spre miercuri, la Spitalul Judetean din Bacau, o noua prelevare de organe de la o persoana aflata in moarte cerebrala. Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iasi, dr. Raluca Neagu, a declarat, miercuri, ca…

- La inceputul acestui an, consumul de etnobotanice parea a fi devenit un fenomen ingrijorator la Buzau, in conditiile in care, in decurs de o saptamana, sase tineri ajunsesera la Spitalul Judetean, cu simptome specifice consumului de substante psihotrope, majoritatea victimelor fiind elevi de 15-16…

- Medicii diabetologi care au participat la acțiune se declara mulțumiți de faptul ca, in urma testelor efectuate, nu a fost depistat nici un caz de pacient suspect de diabet. Pe data de 14 noiembrie este marcata in intreaga lume Ziua Mondiala a Diabetului, iar in avanpremiera acestui eveniment, Spitalul…