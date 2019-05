Stiri pe aceeasi tema

- Atletico Madrid a învins cu 3-2, pe propriul teren, pe Valencia, rezultat în urma caruia a amânat verdictul în ceea ce privește stabilirea campioanei din La Liga. Sâmbata însa (27 aprilie) Barcelona poate deveni matematic câștigatoare a titlului daca învinge…

- Zinedine Zidane, antrenorul echipei Real Madrid, a afirmat ca nu are ce sa le reproseze jucatorilor sai dupa infrangerea suferita in fata Valenciei (1-2), miercuri seara, in campionatul de fotbal al Spaniei, dar a apreciat "ca este un moment complicat, un sezon complicat", relateaza AFP. "Am intrat…

- Real Madrid a suferit prima sa infrangere de la revenirea antrenorului Zinedine Zidane, 1-2 cu Valencia, miercuri seara, pe Mestalla, in etapa a 30-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Portughezul Goncalo Guedes a deschis scorul pentru ''lilieci'' (35), intr-un meci…

- Atacantul francez Karim Benzema a marcat golul victoriei echipei Real Madrid in fata ultimei clasate, Huesca, scor 3-2, duminica seara, pe Santiago Bernabeu, in etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Zidane a decis sa odihneasca o serie de oameni de baza, precum Modric, Varane…

- Fundasul brazilian Eder Militao va parasi clubul FC Porto pentru a se alatura din aceasta vara echipei de fotbal Real Madrid, in schimbul sumei de 50 milioane de euro, au anuntat, joi, cele doua cluburi, aceasta fiind prima achizitie care deschide reconstructia efectiv madrilen avuta in vedere de noul…

- Chiar daca sunt cu gandul la meciul decisiv cu FC Botoșani de duminica, antrenorii și fotbaliștii Viitorului vor urmari cu interes marele duel dintre Real Madrid și FC Barcelona din aceasta seara, din La Liga, de la ora 21:45. „Ne uitam. Și noi, și jucatorii!", a anunțat Gica Hagi, singurul jucator…