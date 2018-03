Stiri pe aceeasi tema

- Pe drumurile naționale și județene de pe raza județului se circula, in condiții de iarna, partea carosabila fiind umeda și, parțial, acoperita cu zapada. De la nivelul Serviciului județean de drumuri și Direcției regionale de drumuri naționale – Secția Bacau, se acționeaza cu 15 utilaje cu raspanditor…

- Peste 50 de utilaje de deszapezire au intervenit in ultimele ore pe drumurile naționale din Gorj, ca urmare a ninsorilor abundente. A fost folosita cantitatea de 250 de tone de material antiderapant. Un numar de 6 utilaje au fost trimise ...

- Executivul comunitar a publicat, saptamana trecuta, analiza anuala privind situatia economica si sociala din statele membre.Potrivit Comisiei Europene, in pofida investitiilor substantiale, starea generala si siguranta in exploatare a drumurilor din Romania ramane slaba. „Autostrazile si drumurile nationale…

- "Starea generala a drumurilor si infrastructura feroviara ramane slaba. Autostrazile si drumurile nationale reprezinta putin peste 20- din reteaua de drumuri a Romaniei, in timp ce 90- din sosele au o singura banda de circulatie pe fiecare sens", se arata in raportul pe 2018 al Comisiei Europene privind…

- Ultimele 24 de ore s-au remarcat printr-o vreme mai mult decat capricioasa, creand probleme atat participanților la trafic, cat și echipelor de deszapezire ale DRDP Iași. Ninsorile abundente, dar și fenomene extreme precum ploaia inghețata și-au facut simțita prezența pe unele sectoare de drum național,…

- Starea dezastruoasa in care se afla drumurilor din capitala, denota atitudinea de corupție extrema a factorilor de decizie, aceasta afirmație a fost facuta de primarul general interimar al Chișinaului, Silvia Radu in cadrul ședinței serviciilor primariei, noteaza Noi.md. Mai mult decit atit, edilul…

- Ministerul Economiei informeaza ca, la moment, traseele nationale sunt practicabile si se circula in conditii de iarna, pe drumuri este ghetus. La lucrarile de curatare si imprastiere a materialului antiderapant pe partea carosabila, din cadrul Administratiei de Stat a Drumurilor, sunt implicate circa…

- Mihaela Tudor, purtatorul de cuvant al DRDP Constanta, spune ca la aceasta ora toate drumurile aflate in administrarea directiei pe care o reprezinta sunt deschise la aceasta ora.In intervalul orar 18 martie 2018, ora 17:00 19 martie 2018, ora 05:00, DRDP Constanta a patrulat si a actionat cu 88 autoutilaje…

- Prefecta de Suceava, Mirela Adomnicai, a declarat ca este mulțumita de modul in care s-a intervenit pentru deszapezirea drumurilor naționale in noaptea de simbata spre duminica. Mirela Adomnicai a spus: „Pe drumurile naționale au intervenit peste 50 de oameni cu 56 de utilaje. Am avut 800 de tone de…

- UPDATE 2: Șoferii vasluieni par sa nu fie de acord cu cele relatate de oficialii județului. Un astfel de șofer ne-a contactat telefonic pentru a-și spune oful.”Am facut azi 350 de kilometri. Vin de la Sighișoara. Am trecut prin zone in care lapovița sau viscolea, cu toate astea drumurile erau negre.…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii informeaza ca drumurile publice naționale sunt practicabile. Odata cu intensificarea precipitațiilor sub forma de ninsori la Nordul și Centrul țarii și lapovița la Sud, intreprinderile specializate din teritoriu au demarat lucrari

- Ninsorile abundente din seara zilei de sambata, 17 martie, au dat peste cap traficul de pe principalele drumuri naționale din Suceava și nu numai. Pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, s-au produs blocaje intre Stroiești și Ilișești, iar pe DN 2 problemele mari au aparut intre Patrauți și ...

- Drumurile proaste din Republica Moldova inghit camioanele la propriu. Pe rețelele de socializare au aparut mai multe poze cum pe un drum local dintr-o localitate din Ialoveni, din cauza ploilor abundente și a stare proasta a drumului, un ZIL a intrat pe jumatate in pamant.

- „Zilnic vedem pe rețelele de socializare imagini postate de cetațeni revoltați de modul in care arata drumurile județene. In ultimele zile, am vazut aradeni care au pus mana pe lopata și au trecut la fapte, adica au acoperit gropile de pe un drum județean, satui de nepasarea autoritaților, in speța…

- Starea drumurilor 1 martie. Țara este paralizata de frig de la inceputul saptamanii. In mai multe regiuni din țara au cazut cantitați considerabile de zapada. In continuare nu se poate circula pe multe sosele din Romania ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Drumuri nationale si autostrazi cu…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat in aceasta seara ca „echipele DRDP Iași au reușit deblocarea celor doua tronsoane de drum afectate de viscol din județul Vrancea, respectiv DN 2N (Bogza-Dumbraveni, km 8-17) și DN 23B (Maicanești – Cioraști, km 0 – 15)“. Pe de alta…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj a anuntat, in urma cu putin timp, starea drumurilor in judet la ora 18.00. -Drumuri naționale: se acționeaza pe toate drumurile naționale din județ cu 45 utilaje folosindu-se 234 tone material antiderapant; -Drumuri județene: ...

- Starea drumurilor din Dolj la ora 16.00, potrivit ISU Dolj: -Drumuri naționale: se acționeaza pe toate drumurile naționale din județ cu 45 utilaje folosindu-se 234 tone material antiderapant; -Drumuri județene: se acționeaza cu 61 utilaje folosindu-se 134 tone material antiderapant. ...

- Circulatia rutiera este in continuare inchisa pe autostrazile A2 (intre Bucuresti si Constanta) si A4 (intre Ovidiu si Agigea) si pe 11 tronsoane de drumuri nationale din judetele afectate de viscol, in timp ce pe 13 sectoare de drum s-au mentinut restrictiile pentru autovehiculele de mare tonaj, a…

- Serviciul InfoTrafic al Inspectoratului National de Patrulare informeaza despre starea drumurilor din tara.Astfel, in regiunea de nord a tarii sunt precipitații slabe sub forma de ninsoare, vant puternic, insa chiar si asa drumurile sunt accesibile.

- ISU Dolj a anuntat ca la aceasta ora sunt inchise in judet trei drumuri judetene si doua drumuri comunale. Pe drumurile nationale se acționeazacu 50 utilaje folosindu-se 62 tone material antiderapant și 16,5 tone de clorura de calciu. Sunt inchise ...

- Drumuri inchise 27 februarie 2018. Autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si 30 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat, conform CNAIR.

- CNAIR a instituit restrictii de trafic pentru vehiculele de mare tonaj pe trei tronsoane de drumuri nationale - DN 22, DN 22D si DN 22E - masura fiind luata din cauza ninsorii si a vantului puternic.

- Iarna a paralizat țara! Autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj a comunicat in urma cu putin timp situatia drumurilor din judet si a retelelor electrice la ora 12.00. Iata cum se prezentau acestea: 1. STAREA REȚELELOR ELECTRICE: – defecțiune LEA Ghercești – Ghercești, consumatori ...

- Vremea nefavorabila a adus și primele doua drumuri naționale blocate! Este vorba despre DN51 Zimnicea - Turnu Magurele și DN51A Zimnicea – Alexandria. Drumurile naționale din judetul Teleorman sunt inchise din cauza zapezii adunate pe carosabil, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.

- Toata noaptea, prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, a stat și a supravegheat acțiunile de deszapezire de pe drumurile naționale din județul Vaslui. In afara evenimentului de la Crețești, cu microbuzul de Chișinau rasturnat in șanț, s-a mai petrecut un eveniment intre Huși și vama Albița, la care…

- Codul Galben de schimbare brusca a vremii, anuntat ieri de meteorologi, a expirat. Totusi, in unele zone ale tarii continua sa ninga, iar cele mai multe precipitatii au cazut la nordul tarii, acolo unde, comparativ cu ceea ce se poate vedea in Chisinau este iarna adevarata.

- Pericol major pentru șoferii care circula, in aceste zile, in Defileul Jiului. Presa locala, dar și șoferii au raportat mai multe incidente pe DN 66. Mai multe porțiuni de drum sunt blocate din cauza stancilor care au cazut.

- Nivelul tarifului de utilizare a drumurilor naționale este inclus intr-un act normativ in vigoare din 2002, insa documentul a cunoscut mai multe modificari de-a lungul timpului, inclusiv anul trecut. Mai departe, pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mica sau egala…

- In ultimele 24 h, cerul a fost acoperit, cu precipitatii slabe sub forma de ploaie la ses si deal iar la munte lapovita si ninsoare. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi cuprinse intre -2°C si 2°C. Starea drumului: In cursul zilei de ieri si in aceasta dimineața s-a intervenit cu…

- Radare, mașini – capcana și inspectori de patrulare pe traseele nationale. Angajații Inspectoratului Național de Patrulare desfașoara operațiunea "Viteza", care va avea loc in perioada 27 ianuarie -11 februarie.

- Seful fabricilor de carton ondulat Rondocarton din Targoviste si Cluj se plange de starea drumurilor din tara. Acesta spune ca fabricile incarca incarca si descarca 100 de camioane zilnic, iar cea mai mare problema ramane modul in care se circula pe sosele si blocajele din trafic.

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de vineri, 26 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii…

- Drumurile nationale si autostrazile sunt deschise circulatiei publice si nu au fost instituite restrictii de viteza sau de tonaj, luni dimineata, in contextul atentionarilor meteorologice Cod galben valabile pana la ora 22,00 la nivel national. "In cursul zilei de astazi sunt pregatiti sa actioneze…

- "In cursul zilei de astazi sunt pregatiti sa actioneze peste 13.000 de angajati ai MAI, dintre care 4.600 de politisti, 3.500 de jandarmi si 5.100 de pompieri cu 3.031 mijloace de interventie", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Pe autostrada A1 Bucuresti…

- Pe parcursul nopții salvatorii și pompierii au intervenit pentru deblocarea mai multor automobile in apropiere de localitațile Troița Noua, Geamana, Varnița , Delacau, Ciobanovca, raionul Anenii Noi. De catre angajații IGSU au fost deblocate peste 100 unitați de transport.

- O mare parte din tara a fost paralizata de ninsorile cazute pana aseara. Cateva efecte ale caderilor de zapada si viscolului sunt un mort, drumuri blocate, localitati fara apa si mii de locuinte fara energie electrica.

- Zeci de soferi au ramas blocati pe drumurile nationale din cauza ninsorilor abundente. Chiar daca inspectorii de patrulare si salvatorii sunt mobilizati pentru a ajuta oamenii aflati in impas, mai multi soferi din Capitala au decis sa nu ramana indiferenti.

- Mai multe drumuri nationale si judetene au fost inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi, din cauza fenomenelor meteorologice, zapada și viscol, din ultimele ore. Circulatia rutiera la nivel national la ora 13,00 se prezinta astfel: Sunt inchise 5 drumuri nationale: * in judetul Gorj, DN…

- Premierul interimar Mihai Fifor a transmis, joi, prefectilor din judetele aflate sub cod de avertizare de vreme rea sa colaboreze cu presedintii Consiliilor judetene pentru a asigura ca nu exista drumuri judetene blocate si sa informeze permanent populatia cu privirea la starea drumurilor. …

- Toate traseele nationale si accesul spre localitati sunt practicabile, dar se circula in conditii de iarna, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), care face referire la Administratia de Stat a Drumurilor. Potrivit ISGU, citat de IPN, angajatii subdiviziunilor teritoriale…

- Pe de alta parte, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit ieri dupa-amiaza in sedinta extraordinara. Au fost discutate problemele care pot sa apara, iar prefectul a dispus instituirea permanentei la nivelul tuturor comitetelor locale pentru situatii de urgenta si a atentionat institutiile…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud a anuntat ca va aplica amenzi ca urmare a modului defectuos in care au fost deszapezite tronsoanele de drumuri nationale din judet, fapt care a favorizat producerea, miercuri dimineata, a doua accidente pe DN 17 si DN 17D, in localitatile Beclean,…

- Consilierii județeni se intrunesc, joi, de la ora 11.00 in ședința extraordinara, care va avea loc in sala 100 ”Mihai Viteazu” a Palatului Administrativ. Pe ordinea de zi sunt trei proiecte. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea declasarii și radierii din Inventarul bunurilor care apartin domeniului…