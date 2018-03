Stiri pe aceeasi tema

- Niciun sector de drum national sau autostrada nu este inchis, vineri dimineata, cand Capitala si 14 judete sunt sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, insa in judetul Harghita a fost instituita o restrictie de tonaj pe DN 13A, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Participantii la trafic trebuie sa se informeze, inainte de a pleca la drum, in legatura cu situatia din zonele pe care urmeaza sa le tranziteze, sa aiba autovehiculele echipate de iarna, sa circule prudent si sa respecte eventualele restrictii impuse pe anumite sectoare de drum in urma conditiilor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca joi si vineri este posibil ca serviciul de emitere a rovinietei pentru tariful de trecere a podului Fetesti-Cernavoda sa functioneze cu dificultate din cauza unor lucrari la sistemul informatic.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta SA intentioneaza sa reabiliteze sistemul rutier A2 tronson km 64 500 96 000 Lehliu Drajna Calea 1 si 2.In acest sens, se va organiza si desfasura o licitatie privind atribuirea contractului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat ca de la ora 3:00 a fost redeschisa circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe autostrada A2, pe sectorul Drajna-Fetesti, iar pe sectorul Bucuresti-Drajna se circula controlat in coloana, sub supravegherea Politiei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat duminica ca a inchis circulatia pe Autostrada Soarelui intre Bucuresti si Fetesti, pe ambele sensuri de mers, si pe unele tronsoane de pe patru drumuri nationale din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, potrivit…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este inchisa duminica, incepand cu ora pe mai multe sectoare de drumuri nationale: DN 21 (Braila - Drajna) si DN 21A (Baraganu - Tandarei)din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care genereaza aparitia spontana a poleiului, informeaza…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca incepand cu ora 13:15, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Fundulea si Drajna km 36 000 ndash; km 105 000 pe ambele sensuri din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care…

- Circulația pe A2 inchisa din cauza ploii inghețate. Este afectata porțiunea dintre Fundulea și Drajna, pe ambele sensuri, din cauza apariției poleiului. Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Fundulea si Drajna, este inchisa duminica, incepand cu ora 13:15, pe ambele…

- Circulatia rutiera pe DN 28A intre localitatile Targu Frumos si Pascani, din judetul Iasi, a fost redeschisa duminica, incepand cu ora 08:00, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Din cauza ninsorii abundente si a viscolului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de lucrari de intretinere, pe o perioada de trei ani, pe reteaua de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, valoarea contractului fiind estimata…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a demarat procedurile pentru ultimele exproprieri privind lotul 1 din autostrada Sebes-Turda, respectiv portiunea de sosea la patru benzi intre Sebes si Alba Iulia. Odata urgentate lucrarile de finalizare…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Siriu-Sita Buzaului, care a fost blocata in cursul diminetii de miercuri intre localitatile Zabratau si Crasna, din cauza apei acumulate pe carosabil, a fost reluata in jurul orei 13,30, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Masura…

- Circulatia rutiera pe DN 13C a fost inchisa, miercuri dimineata, pentru toate categoriile de autovehicule intre localitatile Vanatori si Ruganesti, din cauza inundatiilor, a informat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Masura a fost instituita din cauza iesirii din…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a anuntat oficial ca bugetul comunicat pentru anul 2018 este insuficient pentru finalizarea lucrarilor pe DN 18 Baia Sprie-Sighet, respectiv DN 18 Moisei – Borsa Sesuri. In toate aceste cazuri, sustine CNAIR, s-a solicitat suplimentarea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit joi restrictie de tonaj pe anumite sectoare DN6 DN6 pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone , din cauza dezghetarii rapide a stratului de zapada existent. Conform unui comunicat al CNAIR,…

- Circulatia rutiera a fost deschisa, joi dimineata, pe DN 22, intre localitatile Baia si Ovidiu, km 232+900 - 287+456, dar cu o restrictie de tonaj pe un sector de drum, a anuntat, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Astfel, pe sectorul de drum din DN 22 Smardan…

- Circulatia rutiera este in continuare inchisa pe autostrazile A2 (intre Bucuresti si Constanta) si A4 (intre Ovidiu si Agigea) si pe 11 tronsoane de drumuri nationale din judetele afectate de viscol, in timp ce pe 13 sectoare de drum s-au mentinut restrictiile pentru autovehiculele de mare tonaj, a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit restrictii de tonaj pe DN 1A, intre localitatile Blejoi - Valenii de Munte - Cheia - limita judet Brasov, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. Masura a fost luata din…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile nationale DN 22, intre […]

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni noapte, pe alte patru drumuri nationale - DN 2A, intre Slobozia si Giurgeni, DN 22 D si DN 22 F, in judetul Tulcea, si DN 4, astfel ca la aceasta ora sunt peste 20 de artere nationale cu traficul oprit din cauza viscolului puternic.Compania Nationala…

- Conducatorii auto romani care au planificate curse spre si prin Bulgaria trebuie sa se informeze in prealabil de starea drumurilor din zonele tranzitate, autoritatile bulgare emitand avertizarile de cod rosu si portocaliu in perioada 26-27 februarie, informeaza luni Compania Nationale de Administrare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a restrictionat, sambata, traficul pe DN 13B, in judetul Harghita, intre locaitatile Praid si Gheorghieni, pentru autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, din cauza ninsorilor abundente si a viscolului.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat vineri ca a fost montata prima grinda la podul peste raul Mureș, pe lotul 1 a Autostrazii Sebeș – Turda, in zona localitații Limba, comuna Ciugud. Mutarea și amplasarea grinzilor pe pilonii podului se face cu ajutorul unui…

- O noua etapa a lucrarilor de montare a parapetelor de beton pentru separarea fluxurilor de trafic va fi demarata miercuri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe zona mediana a DN39, intre km 32+700 - 33+700. Potrivit unui comunicat al CNAIR, transmis…

- La nivel național, in perioada 17.02.2018, ora 17.00 – 18.02.2018, ora 12.00, s-a acționat cu 845 de autoutilaje și s-au raspandit 2927 tone material antiderapant, se arata intr-un comunicat emis duminica de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). “Menționam ...

- Patru asocieri au depus oferte pentru proiectarea si executia Variantei de Ocolire Bacau, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), informeaza, luni, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Mai mult de trei sferturi din drumurile nationale s-ar putea bloca daca ar ninge abundent si continuu, arata datele centralizate intr-o harta multianuala care prezinta soselele cu risc de inzapezire, realizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si analizata de ,,Mediafax”.…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a informat…

- Circulatia rutiera este deschisa pentru toate categoriile de autovehicule pe drumurile nationale din Tulcea si Constanta, dupa ce au fost ridicate restrictiile de tonaj, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Rugam participantii la trafic sa adapteze viteza…

- Patru sectoare de drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta raman inchise din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, iar pe cinci sectoare se mentin restrictii de circulatie pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, joi seara, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Iarna grea a pus stapanire pe jumatate din țara! De noaptea trecuta, de cand au intrat in vigoare avertizarile de vreme rea emise de meteorologi, a nins cu putere, iar vantul a viscolit zapada depusa. Patru drumuri nationale si 15 drumuri judetele sunt in continuare inchise din cauza vremii, anunța Compania…

- Circulatia rutiera pe DN 22A intre Cataloi si Harsova a fost inchisa joi dimineata, pentru toate categoriile de vehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18 ianuarie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a impus joi dimineata restrictii de circulatie pe DN 1A, intre Valenii de Munte (Prahova) si Brasov, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, din cauza riscului ridicat de inzapezire. …

- Mai multe TIR-uri nu au mai putut inainta, miercuri seara, pe DN 1, in zona Posada, si pe DN 1A, in zona Maneciu, din cauza zapezii de pe drum. Trei drumuri judetene din judetul Caras-Severin au fost inchise, iar trei localitati au ramas fara curent electric, miercuri seara, din cauza ninsorii si a…

- Receptia Lotului 3 al autostrazii Sebes-Turda, care ar fi trebuit finalizata in 2016, a fost suspendata din cauza unor neconformitati constatate de catre comisia de specialitate, iar autoritatile au stabilit impreuna cu antreprenorul un termen de remediere a problemelor de 90 de zile, a anuntat Compania…

- CNAIR actualizeaza prețurile la rovinieta. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca prețurile la rovinieta, in timp, vor crește pentru anumite tipuri de autovehicule de pana la trei ori. In alte cazuri, prețul ramane neschimbat. Pentru vehiculele de transport de marfa cu…

- Autostrada Sebeș-Turda: Se fac ultimele lucrari pe lotul 4. CNAIR ar putea realiza receptia in luna februarie Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, intre Decea si nodul rutier de la Turda, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi,…

- Ministerul Transporturilor a anuntat vineri ca a fost emis, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ordinul de incepere pentru realizarea pasajului de la Domnesti, proiect estimat la 91,55 milioane lei, fara TVA.CNAIR a emis in 5 ianuarie ordinul pentru…

- Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, constructor PORR, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi, 4 ianuarie, mai multe imagini de pe tronsonul dintre Decea și Turda. Lucrarile ar putea fi recepționate in luna februarie, potrivit informațiilor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748 km.

- Tarifele in euro de trecere pentru utilizarea podului peste Dunare in sensul Giurgiu – Ruse nu se modifica in anul 2018, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instituie restrictii de circulatie pentru autovehiculele comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale.