- Este stare de alerta in 11 judete din tara! Hidrologii au instituit cod galben de inundatii pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Buzau, Constanta si Tulcea. Avertismentul este valabil incepand de luni de la ora 12:00 si, din informatiile obtinute…

- Niciun sector de drum national nu este inchis, sambata dimineata, arata CNAIR. Soferii sunt sfatuiti in continuare sa se informeze inainte de a pleca la drum si sa aiba masinile echipate de iarna.

- Starea drumurilor, vineri, 23 martie. Traficul pe Autostrada A2 este blocat complet, vineri dmineata. Un TIR s-a rasturnat ca urmare a caderii masive de zapada. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala. Avertizarea…

- Traficul este ingreunat, joi seara, pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, in urma coliziunii dintre un autoturism si un TIR, fara a exista victime. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia se desfasoara in conditii de ninsoare.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a decis luni, in Consiliul de Administrație, inființarea unei Antreprize de construcții insarcinate cu lucrari de drumuri și autostrazi, dupa modelul companiilor create de catre Primaria Muncipiului București, scrie digi24.ro. …

- Ministerul Economiei și Infrastructurii informeaza ca drumurile publice naționale sunt practicabile. Odata cu intensificarea precipitațiilor sub forma de ninsori la Nordul și Centrul țarii și lapovița la Sud, intreprinderile specializate din teritoriu au demarat lucrari

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca sambata dimineata nu sunt inregistrate drumuri nationale cu circulatia oprita din cauza revarsarii unor cursuri de apa si a inundarii partii carosabile, insa traficul se desfasoara cu dificultate pe trei drumuri nationale din Bacau, Buzau si Vrancea, in…

- Sase persoane au fost ranite, vineri dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc DN67B Pitesti – Dragasani, in localitatea Poiana Lacului din judetul Arges. Traficul rutier este blocat.

- In topul cauzelor care influenteaza negativ siguranta rutiera, alaturi de nerespectarea regulilor de circulatie si efectuarea de manevre riscante, se regaseste starea drumurilor, arata un sondaj efectuat de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania - UNSAR. …

- Un eveniment rutier fara victime a avut loc pe DN 1B la intersectia catre Dealul Viei. Potrivit polutistilor, un autoturism a iesit in afara carosabilului si s-a rasturnat. Din primele verificari, un conducator auto in varsta de 48 de ani, din Galbinasi, care se deplasa pe DN 1B E577 din directia Ploiesti…

- Starea drumurilor 1 martie. Țara este paralizata de frig de la inceputul saptamanii. In mai multe regiuni din țara au cazut cantitați considerabile de zapada. In continuare nu se poate circula pe multe sosele din Romania ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Drumuri nationale si autostrazi cu…

- Traficul autovehiculelor pe trei sectoare de drumuri nationale si opt tronsoane de drumuri judetene este inchis joi dimineata din cauza ninsorii si a viscolului, potrivit autoritatilor. Prefectura judetului Tulcea a anuntat pe pagina institutiei de pe o retea de socializare ca pe DN 22A, intre localitatile…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj a anuntat, in urma cu putin timp, starea drumurilor in judet la ora 18.00. -Drumuri naționale: se acționeaza pe toate drumurile naționale din județ cu 45 utilaje folosindu-se 234 tone material antiderapant; -Drumuri județene: ...

- Starea drumurilor din Dolj la ora 16.00, potrivit ISU Dolj: -Drumuri naționale: se acționeaza pe toate drumurile naționale din județ cu 45 utilaje folosindu-se 234 tone material antiderapant; -Drumuri județene: se acționeaza cu 61 utilaje folosindu-se 134 tone material antiderapant. ...

- Starea drumurilor din Dolj la ora 16.00, potrivit ISU Dolj: -Drumuri naționale: se acționeaza pe toate drumurile naționale din județ cu 45 utilaje folosindu-se 234 tone material antiderapant; -Drumuri județene: se acționeaza cu 61 utilaje folosindu-se 134 tone material antiderapant. ...

- DN 22, tronsonul Ramnicu Sarat-limita cu judetul Braila, a fost inchis circulatiei rutiere miercuri in jurul orei 10,30 din cauza ninsorii viscolite si a vizibilitatii reduse. In cursul diminetii de miercuri, DN 2, pe tronsonul Buzau - Urziceni, si DN 2C, intre Costesti si limita cu judetul Ialomita,…

- Circulatia a fost restrictionata pe anumite segmente de cale ferata Circulatia a fost restrictionata pe anumite segmente de cale ferata, iar 100 de trenuri Regio si Interregio au fost anulate pentru prima parte a zilei, informeaza miercuri dimineata Compania Nationala de Cai Ferate. "Traficul…

- Traficul autovehiculelor pe toate drumurile judetene si pe sase sectoare de drumuri nationale din Tulcea este inchis miercuri dimineata, din cauza ninsorilor si a viscolului. Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, cele sase drumuri nationale pe care circulatia este…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00. De asemenea, miercuri, pana la ora…

- Circulatia rutiera este in continuare inchisa pe autostrazile A2 (intre Bucuresti si Constanta) si A4 (intre Ovidiu si Agigea) si pe 11 tronsoane de drumuri nationale din judetele afectate de viscol, in timp ce pe 13 sectoare de drum s-au mentinut restrictiile pentru autovehiculele de mare tonaj, a…

- Drumuri inchise 27 februarie 2018. Autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si 30 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat, conform CNAIR.

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Delta". De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri nationale,…

- Iarna a paralizat țara! Autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de…

- Avand in vedere ca incepand cu ora 07:00 a intrat in vigoare codul portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite si vizibilitate scazuta recomandam conducatorilor auto sa plece la drum doar in cazuri de stricta necesitate. Cele mai afectate judete de conditiile meteorologice extreme din aceasta…

- Directoarea ANM, Elena Mateescu, a anuntat, luni, in cadrul comandamentului de iarna instituit la sediul MAI ca ar putea prelungi pana pe 2 martie avertizarea de cod portocaliu de ninsori si viscol in cele sapte judete din tara afectate de ninsori si viscol. "Ne asteptam ca maine (marti-n.r.) dimineata…

- Traficul este blocat la ieșirea din Buzau in urma unui teribil accident produs in urma cu cateva minute pe porțiunea spre Ploiești in dreptul Hanului lui Ținta. Din primele informații de la fața locului zona a fost izolata de catre pompieri intrucat in accident este implicata și o cisterna șiexista…

- Traficul rutier a fost blocata complet, pe un sens, pentru mai bine de o jumatate pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, in judetul Dambovita, in urma unui accident de circulatie. Potrivit centrului Infotrafic al Inspectoratul General al Politiei Romane, s-au ciocnit doua autoturisme,…

- Pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, pe sensul de mers catre Pitesti, se executa lucrari de asfaltare a carosabilului, luni, pana la ora 16.00, informeaza Infotrafic. Potrivit sursei...

- Prefectul județului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, a inspectat, luni 22 ianuarie 2018, in jurul orei pranzului, mai multe porțiuni din drumurile naționale aflate in aria de competența a secțiilor de Drumuri Naționale Suceava și Campulung, respectiv DN2, de la Suceava spre Falticeni, și DN 17,…

- 22 de județe din vestul, centrul, sudul și estul țarii sunt sub cod galben de ninsori și vânt. În mai multe județe se vor se înregistra rafale de vânt de 75 de kilometri la ora. Județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea și zona de munte a județelor…

- "In cursul zilei de astazi sunt pregatiti sa actioneze peste 13.000 de angajati ai MAI, dintre care 4.600 de politisti, 3.500 de jandarmi si 5.100 de pompieri cu 3.031 mijloace de interventie", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Pe autostrada A1 Bucuresti…

- Centrul Infotrafic al Politiei Române anunta ca la aceasta ora nu exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita, dar ninge pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete.

- Incepand din noaptea de 17-18 ianuarie 2018, județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați și zonele joase ale județelor Neamț și Bacau au intrat sub incidența avertizarilor Cod Galben, respectiv Cod Portocaliu de ninsori și viscol. Pe acest fond, DRDP Iași vine cu o serie de recomandari la adresa șoferilor,…

- E iarna grea in jumatate de tara. Sunt drumuri blocate si localitati fara electricitate din cauza zapezii si viscolului. A nins toata noaptea in centrul si estul tarii, iar meteorologii spun ca vremea va fi la fel si astazi. Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana diseara…

- Pe de alta parte, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit ieri dupa-amiaza in sedinta extraordinara. Au fost discutate problemele care pot sa apara, iar prefectul a dispus instituirea permanentei la nivelul tuturor comitetelor locale pentru situatii de urgenta si a atentionat institutiile…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

