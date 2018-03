Stiri pe aceeasi tema

- In topul cauzelor care influenteaza negativ siguranta rutiera, alaturi de nerespectarea regulilor de circulatie si efectuarea de manevre riscante, se regaseste starea drumurilor, arata un sondaj efectuat de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania - UNSAR. …

- Oferta de forta de munca si de competente nu tine pasul cu nevoile mereu in schimbare din sectorul economic, gradul de saracie este in crestere, iar inegalitatea in materie de venituri se mentine la un nivel inalt in Romania, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, dupa ce Executivul…

- Peste jumatate dintre participantii la traficul din Romania sunt slab educati atat la gimnaziu si liceu cat si scolile de soferi, si primesc exemple proaste in familie. Cel putin aceasta este concluzia unui studiu online initiat de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania…

- “Gheorghe Roșca Codreanu” Barlad, de departe cea mai valoroasa unitate de invațamant din județ Doua unitați liceale din județul Vaslui se regasesc in Top 100 (admitereliceu.ro), realizat in baza mediilor generale obținute la admitere și la examenul de bacalaureat de anul trecut. Este vorba despre “Gheorghe…

- BusinessMark anunta organizarea celei de-a cincea editii a evenimentului Romanian Financial Conference, ce va avea loc pe 14 martie 2018, la Hotel Radisson Blu, Bucuresti. Reprezentanti ai managementului celor mai importante banci si institutii financiare prezente pe piata romaneasca vor analiza…

- Cum au ajuns romanii de la FC Amicii Bruxelles in presa internationala. Reputatia jucatorilor romani care activeaza in strainatate a cam avut de suferit in ultima vreme din diverse motive. Astfel, despre fotbalistii romani care mai joaca in strainatate, se consemneaza din ce in ce mai putin in media.…

- Profilul general al participantului la traficul din Romania este influentat de slaba educatie rutiera primita in scoli, superficialitatea pregatirii in scolile de soferi si exemplul primit in familie, potrivit unui chestionar online initiat de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare…

- Lipsa medicamentelor de pe piata, in special a medicamentelor esentiale, ramane un subiect de dezbatere europeana, datorita impactului major asupra sanatatii pacientilor, dar si a complexitatii cauzelor ce provoaca aceste deficite. Doua aspecte trebuie subliniate. In primul rand, nu se poate gasi…

- Starea drumurilor 1 martie. Țara este paralizata de frig de la inceputul saptamanii. In mai multe regiuni din țara au cazut cantitați considerabile de zapada. In continuare nu se poate circula pe multe sosele din Romania ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Drumuri nationale si autostrazi cu…

- Starea drumurilor din Dolj la ora 16.00, potrivit ISU Dolj: -Drumuri naționale: se acționeaza pe toate drumurile naționale din județ cu 45 utilaje folosindu-se 234 tone material antiderapant; -Drumuri județene: se acționeaza cu 61 utilaje folosindu-se 134 tone material antiderapant. ...

- 'In acest vom avea multa continuitate. Sunt cateva investigatii mari pe care asteptam sa le terminam, una pe partea de comert alimentar. Avem investigatie in lucru care se va termina in urmatoarele luni, la Cora, Carrefour si altii. De asemenea, avem o investigatie mare pe partea de servicii financiare,…

- Conducatorii auto romani care au planificate curse spre si prin Bulgaria trebuie sa se informeze in prealabil de starea drumurilor din zonele tranzitate, autoritatile bulgare emitand avertizarile de cod rosu si portocaliu in perioada 26-27 februarie, informeaza luni Compania Nationale de Administrare…

- Federația Internaționala de Tenis a publicat sumarul controalelor doping din 2017. Sunt cu 1.394 mai multe decat in 2016. 85 de jucatori și jucatoare au fost testați anul trecut in regimul 7+, adica mai mult de 7 controale atat in competiții, cat și in afara lor. ...

- Institutul londonez Legatum a facut public topul global al prosperitații, pe care il actualizeaza an de an. Este vorba despre un instrument complex care clasifica țarile intr-un clasament al bogației, starii de sanatate a populației și fericirii.

- Romania deține o poziție fruntașa intr-un top rușinos! Țara noastra a urcat 16 locuri in topul Bloomberg al „celor mai bolnave economii” din lume! Bloomberg Misery Index situeaza Romania, in 2017, pe locul 34 in clasamentul economiilor „bolnave” din lume și avertizeaza ca țara noastra se indreapta…

- Conform Hotnews, si omul de afaceri clujean Ioan Bene ar fi in vacanta, dar nu se stie unde. El a plecat din tara cu cateva zile inainte de sentinta, fiind condamnat definitiv la 3 ani si 8 luni de inchisoare. Bene este dat in urmarire internationala si nu se mai stie nimic de el. Articolul integral…

- Dezvaluirile facute recent de fostul deputat Vlad Cosma, dezvaluiri care au zguduit din temelii Directia Nationala Anticoruptie, au captat atentia romanilor. Antena 3 si Romania TV au fost principalele televiziuni care au abordat subiectul, iar ratingurile obtinute au fost pe masura. “Uneori am impresia…

- Banca Transilvania, in fruntea tranzacțiilor de la bursa Banca Transilvania se regasește pe primul loc in clasamentul tranzacțiilor bursiere pe prima luna a anului, iar o alta companie clujeana, Carbochim, intre acțiunile cu cea mai mare creștere. Topul capitalizarii de la Bursa de Valori București…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania atrage atentia asupra declaratiei din spatiul public a presedintelui interimar al Asociatiei Societatilor de Service Auto Independente, Dan Barbu, care a afirmat ca piesele reparate, montate pe vehicul dupa un accident, sunt…

- Codul Galben de schimbare brusca a vremii, anuntat ieri de meteorologi, a expirat. Totusi, in unele zone ale tarii continua sa ninga, iar cele mai multe precipitatii au cazut la nordul tarii, acolo unde, comparativ cu ceea ce se poate vedea in Chisinau este iarna adevarata.

- O echipa de IT-sti clujeni a lansat, luni, prima aplicatie din Europa pentru telefonul mobil in care utilizatorii posteaza in timp real informatii despre starea partiilor, calitatea zapezii, timpul de asteptare la instalatiile pe cablu sau starea vremii, transmite Mediafax. Managerul de proiect Sergiu…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, care este starea de sanatate a tatalui Denisei Manelista. Emilian Raducu se simte perfect, nu acuza vreo problema de sanatate si isi onoreaza programul de la locul de munca. Urmeaza cu strictete tratamentul prescris de medici si nu…

- Un medic aflat pe patul de moarte este ținut incarcerat in Penitenciarul Baia Mare. Starea lui este atat de grava incat trebuie supravegheat permanent. In octombrie 2017, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a condamnat Romania in cazul unui deținut, bolnav incurabil, care a murit in inchisoare, pentru…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) vrea eliminarea punctelor periculoase de pe drumurile din Romania prin implementarea unor masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera prin semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) vor derula trei proiecte cu impact asupra celor 7,6 milioane de autovehicule din Romania, respectiv efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranta rutiera, constituirea corpului…

- Mașinilor cu sistemele de securitate grav avariate li se va suspenda ITP-ul Prim-vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Ovidiu Wlassopol, și George Dinca, directorul Registrului Auto Roman (RAR), au agreat implementarea a trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor…

- Consulul onorific al Bulgariei in Romania a trecut prin clipe dramatice. Demnitarul din tara vecina a fost ranit, joi, dupa ce s-a rasturnat cu masina pe care o conducea. Accidentul a avut loc pe DN5, in judetul...

- Baietii de la Voltaj au reusit sa stranga 400.000 de euro in 2017 din concerte. Desi nu au avut parte de la fel de multa publicitate ca alti colegi de breasla, baietii au mizat pe seriozitate si perseverenta, atuuri care i-au plasat in topul celor mai bine platiti artisti, potrivit Libertatea.ro. …

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a informat…

- Romanii sunt profund nemulțumiți de clasa politica și de starea economiei. Un nivel ridicat de nemulțumire exista și in privința sistemului de sanatate și a sistemului de educație, deși medicii și profesorii sunt apreciați, releva un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala –…

- Cotidianul.ro prezinta harta criminalitații in Romania pe județe, in ultimii douazeci de ani. In ultimii ani, Bistrița-Nasaud a urcat de pe locul 28 pana pe locul 15 in topul județelor cu cea mai mare rata a criminalitații.

- "Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) atrage atentia ca proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania afecteaza…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, a declarat, intr-un interviu acordat ziare.com, ca social democrații au acceptat discursul paranoic al oamenilor din jurul lui Liviu Dragnea, ceea ce a dus la izolarea partidului pe termen lung.“Depinde foarte mult de oamenii…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania anunța o conferinta de presa care va avea loc marți, 16 ianuarie 2018, ora 10:00, la sediul CNIPMMR din Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, etaj 1, sala Protocol. In cadrul conferintei vor fi abordate urmatoarele…

- Mai multe neconformitați au fost constate, marți, pe lotul trei al Autostrazii Sebeș-Turda, care are 12,5 kilometri și se intinde de la Aiud la Decea, in urma unei inspecții efectuate in vederea recepționarii tronsonului, iar elementele pentru siguranța rutiera nu sunt intrunite. Pe acest tronson se…

- Cele noua companii care vand poliție de asigurare auto RCA au inceput sa ofere și serviciul de decontare directa, care permite unui șofer pagubit sa-și repare mașina pe propria asigurare și nu pe polița celui din vina caruia s-a produs accidentul. Este un mecanism nou, opțional, pe care compania de…

- Pe soselele din Romania mor, in fiecare an, peste 1.500 de persoane, in vreme ce numarul de raniti grav depaseste lejer valoarea de 6.000. Anul trecut, pe drumurile din Romania si-au pierdut viata 2.048 ...

- Rares Bogdan, in topul jurnalistilor romani pe 2017 Topul a fost realizat pe baza votului a 11.000 cititori care au votat in sondajul Evenimentului zilei si care au decis cine sunt cei mai apreciati ziaristi romani al anului 2017. Jurnalistul clujean Rares Bogdan este pe podium. Ion Cristoiu,…

- Romania se situeaza pe ultimul loc in Europa in ceea ce privește nivelul de cunostințe referitoare la antibiotice, gradul de informare cu privire la folosirea raționala a acestora fiind invers proporțional cu gradul ridicat al consumului de antibiotice de la noi din țara – 51% dintre romani folosesc…

- Vineri, 22 decembrie, se implinesc 28 de ani de la caderea comunismului din Romania. Fostul presedinte Ion Iliescu a scris un mesaj in acest sens pe blogul sau, transmitand ca in tara a avut loc o Revolutie, chiar daca multora nu le place sa o numeasca asa.

- Potrivit unei harți interactive privind antreprenoriatul in Romania, lansata de o agenție de marketing din Timișoara, doar in București și in alte doua județe sunt inregistrate peste 30.000 de companii. Pe primul loc se afla Capitala, unde iși desfașoara activitatea peste 140.000 de firme, dintre care…

- In ultimele 24 de ore, cerul a fost acoperit cu precipitatii sub forma de ploaie la campie si deal, iar la munte s-a consemnat lapovița și ninsoare. Temperaturile, in cursul diminetii, au fost cuprinse intre -1oC si +4oC. Starea drumurilor In ultimele 24 de ore s-a intervenit cu un numar de 5 utilaje…

- Recent a fost publicat un clasament al universitatilor din Romania pe anul 2017, numit Metarankingul Universitar 2017. Acesta stabileste ierarhia universitatilor din Romania in functie de performantele individuale din topurile academice internationale ale institutiilor de invatamant superior.

- La 50 de ani, Mirela Pop a fost inclusa de revista Capital in top 100 cele mai de succes femei din Romania. Mirela Pop lucreaza de 9 ani in cadrul firmei Teraplast, iar de anul acesta a fost numita directorul general al companiei.