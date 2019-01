Starea drumurilor din judeţul Prahova In aceasta dimineata, la ora 7.00, starea meteo rutiera la nivelul judetului Prahovase prezinta astfel: DN 1, de la km 39 pana la km 126 ploua, iar de la km 126 la limita cu judetul Brasov carosabilul este umed, cu lapovița fara depuneri pe carosabil sau probleme de trafic . DN1A, pana la km 130 […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

