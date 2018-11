Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 persoane au murit, in ultimele 24 de ore, in urma inundatiilor produse in apropierea orasului Palermo, pe Insula italiana Sicilia, intre care o familie formata din noua persoane, au murit in regiunea Palermo, Sicilia, din cauza inundatiilor provocate de iesirea raurilor din matca.

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale care au cazut miercuri in aceasta zona, potrivit serviciilor de urgenta locale citate vineri de EFE. "Potrivit datelor preliminarii, ca rezultat al inundatiilor, in…

- Alerta rosie se mentine in sudul Frantei, unde cel putin 11 persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor, dupa o ploaie neobisnuit de violenta. O viitura fara precedent in ultimii 120 de ani a...

- Cel putin noua persoane, intre care doi britanici, au murit si multe altele au fost date disparute in urma unor indundatii puternice produse in Mallorca, o cunoscuta destinatie turistica din Mediterana.

- Cel puțin 12 persoane au murit din cauza alunecarilor de teren și a inundațiilor produse in urma ploilor torențiale din America Centrala, au informat duminica autoritațile din regiune, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ploile torențiale, care au inceput joi, au afectat…

- Cel putin 67 de persoane au murit, in statul indian Kerala, in urma inundatiilor si alunecarilor de teren, potrivit oficialilor, care au avertizat ca numarul deceselor ar putea sa creasca, informeaza site-ul postului Al Jazeera, potrivit Mediafax.Peste 50.000 de persoane au fost nevoite sa…