- In schimb, medicii au informat ca tatal ei, Serghei Skripal, se afla in continuare in stare critica."Sunt incantata sa anunt o imbunatatire a starii domnisoarei Skripal", a declarat Christine Blanshard, directorul Spitalul Districtului Salisbury."Aceasta a raspuns la tratamente, dar continua…

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost ranita în urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este în conditie critica, iar starea ei s-a îmbunatatit, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury,

- Starea de sanatate a Iuliei Skripal se imbunatațește rapid, relatreaza BBC. Imbunatațirea starii Iuliei vine la o zi dupa ce nepoata lui Serghei Spripal a declarat ca cei doi au șanse foarte...

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost ranita in urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este in conditie critica, iar starea ei s-a imbunatatit, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Un comitet al guvernului rus care ancheteaza otravirea Yuliei Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, a anuntat ca a trimis o cerere catre Marea Britanie pentru asistenta legala in investigatie, informeaza Reuters conform News.ro . Moscova apeleaza la „colegii britanici pentru a efectua mai…

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan continua sa ramana internata la Spitalul Elias din cauza problemelor de sanatate pe care le are. De la inceputul acestui an, interpreta de muzica populara Ionela Prodan a tot avut probleme de sanatate. I n luna martie, Ionela Prodan a fost internata de rgența…

- Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus Sergei Skripal, otravit cu o neurotoxina in Marea Britanie, spune ca acesta și fiica lui au șanse minime de supraviețuire. Aceasta le-a declarat jurnaliștilor ca lucrurile nu arata bine in ce ii privește pe cei doi.

- Fostul premier Adrian Nastase a vorbit, in cadrul unui interviu acordat Romania TV, despre scandalul iscat in jurul otravirii cu un agent neurotoxical fostului spion rus Serghei Skripal. Fostul social-democrat sustine ca nu exista foarte multe detalii din dosar, insa este de parere ca daca ipotezele…

- Ministerul de Externe de la Moscova a cerut miercuri Londrei sa dovedeasca faptul ca nu spionii britanici l-au otravit pe fostul agent dublu Serghei Skripal in Anglia, afirmand ca, in lipsa unei asemenea dovezi, va considera incidentul drept un atentat la viețile cetațenilor ruși, scrie Reuters.

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, otraviti la 4 martie, au avut primul contact cu agentul neurotoxic la domiciliul lor din Marea Britanie, a anuntat miercuri politia britanica, scrie AFP.

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, in urma cazului otravirii unui fost spion rus, va declara persona non-grata un diplomat rus. Cazul otravirii agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea…

- Moscova nu este multumita de pozitia statelor europene in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal in Marea Britanie, calificand reactia UE ca "imprevizibila si agresiva" conform agentiei RIA care citeaza Kremlinul, transmite News.ro.

- Ambasadorul Rusiei in Marea Britanie i-a scris vineri politistului contaminat cu agentul neurotoxic utilizat contra fostului agent dublu rus Serghei Skripal, pentru a-i multumi pentru curaj si a reitera nevinovatia tarii sale in acest caz, relateaza AFP. In aceasta scrisoare publicata pe contul de Twitter…

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, se afla in stare critica, dar stabila, dupa ce au fost atacati cu o substanta neurotoxica in orasul englez Salisbury, a anuntat Cara Charles-Barks, directorul executiv al fundatiei Salisbury NHS, relateaza site-ul The Independent.

- Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continua sa creasca, din cauza atacului de la inceputul lunii martie asupra agentului dublu Serghei Skripal, care a pornit un lung șir de acuzații și condamnari diplomatice intre cele doua state. Dupa expulzarea unor diplomați ruși, considerați de Marea Britanie…

- Uniunea Europeana s-a solidarizat cu Marea Britanie in cazul Serghei Skripal, fost colonel GRU, care a lucrat pentru Londra si care a fost gasit fara cunostinta intr-un oras din sudul Regatului Unit, dupa expunerea la un...

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…

- ''Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si vor fi expulzati in decurs de o saptamana'', a anuntat MAE rus, care l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow. Moscova a anuntat totodata ca va fi inchis…

- Procurorii rusi au declansat, vineri, anchete in cazul tentativei de asasinat asupra Iuliei Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, si in privinta mortii suspecte a omului de afaceri Nikolai Gluskov, ambele evenimente avand loc in Marea Britanie, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- Nepoata lui Sergei Skripal, care locuiește in Rusia, a vorbit cu presa și a declarat ca din punctul ei de vedere ținta atacului cu agent neurotoxic ar fi fost fiica fostului spion, iar cea care a pus la cale atacul ar fi fost mama soțului acesteia, scrie The Sun. Rudele lui Skripal arata cu degetul…

- Gazul neuroparalitic ”Noviciok”, cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal, este posibil sa fi fost transportat in Marea Britanie in bagajul fiicei sale Iulia, aceasta fiind una dintre versiunile princiale care sunt luata in calcul de serviciile speciale din Marea Britanie, scrie The Telegraph.…

- Neurotoxina care l-a otravit pe fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero. Anchetatorii britanici iau in considerare ca neurotoxina ar fi fost impregnata pe o haina,…

- Neurotoxina folosita pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale, Iulia Skripal, inainte sa plece din Moscova, informeaza The Telegraph, care citeaza surse neidentificate.

- Neurotoxina care a otravit fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova, informeaza The Telegraph, care citeaza surse neidentificate. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero, titreaza News.ro. Anchetatorii…

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- Marea Britanie alaturi de Germania, Franța și SUA condamna intr-un comunicat comun atacul cu agent neurotoxic asupra lui Skripal și spun ca o responsabilitate a Rusiei este “singura explicație plauzibila”, citeaza BBC News documentul emis de oficialii celor patru state. Documentul a condamnat “prima…

- Rusia va expulza diplomati britanici “in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC potrivit News.ro…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- Marea Britanie a impus termen limita Rusiei pentru a aduce explicatii referitoare la otravirea spionului Serghei Skripal si a fiicei sale, scrie BBC. Pe de alta parte, ministrul de Externe al Rusiei a...

- Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, in conditiile in care premierul britanic Theresa May a declarat luni ca este 'foarte probabil ca Rusia sa fie responsabila' pentru…

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a acuzat luni Rusia, in urma atacului cu o neurotoxina in care fostul spion rus Serghei Skripal a fost otravit in Marea Britanie, seful diplomatiei americane numind Kremlinul "o forta iresponsabila si o sursa de instabilitate in lume", scrie News.ro, citand…

- Boris Karpiskov, un fost agent dublu rus, susține ca a fost avertizat prin telefon luna trecuta ca i se va intampla „ceva rau”, lui si altor fosti agenti rusi aflati in Marea Britanie, inclusiv Serghei Skripal.

- Serghei Skripal, dublul spion rus, care a fost otravit cu un agent neurotoxic in Marea Britanie, se intalnea luna de luna cu vechiul sau contact din serviciul britanic de informatii externe, MI6,...

- Serghei Skripal, dublul spion rus care a fost otravit cu un agent neurotoxic în Marea Britanie, se întâlnea luna de luna cu vechiul sau contact din serviciul britanic de informatii externe, MI6, a informat presa internaționala, potrivit Agerpres.

- Serghei Skripal, dublul spion rus, care a fost otravit cu un agent neurotoxic in Marea Britanie, se intalnea luna de luna cu vechiul sau contact din serviciul britanic de informatii externe, MI6, a relatat sambata cotidianul britanic The Times, citat de EFE. Skripal, in varsta de 66 de ani, care se…

- "Evenimentele de duminica sunt o amintire clara, daca vreodata a fost necesara, a situatiilor periculoase cu care se confrunta serviciile noastre de urgenta si daruirea si curajul de care acestia dau dovada in fiecare zi pentru a ne mentine in siguranta", a declarat premierul britanic Theresa May.Serghei…

- Un politist britanic se afla la spital in stare grava, otravit si el, in atacul chimic caruia i-au cazut victime spionul rus Serghei Skripal si fiica sa. Este primul om care a ajuns la apelul de urgenta declansat duminica, dupa ce rusul si fiica sa si-au pierdut cunostinta.

- Serghei Skripal, un cetațean rus condamnat pentru spionaj în favoarea Marii Britanii si fiica acestuia sunt în stare critica, dupa ce au intrat în contact cu o substanța necunoscuta, în urma unui incient care a avut loc, duminica,

- Fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost victime ale unui atac deliberat cu ajutorul unui gaz iritant, a declarat miercuri seful politiei antiteroriste Mark Rowley in cadrul unei conferinte de presa la Londra, potrivit agentiilor de presa internationale. Cei doi au fost victima…

- Fostul agent dublu rus, Serghei Skripal, si fiica sa, Iulia, se afla in continuare in stare critica, la terapie intensiva, a declarat miercuri politia britanica, lansand un apel catre martori sa ajute cu orice fel de informatii despre acest caz, relateaza Reuters. Serghei Skripal (66 de ani) Iulia (33…

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- Serghei Skripal, 66 de ani, fost colonel al serviciilor de informatii militare ruse, acuzat de spionaj în beneficiul Regatului Unit, a fost intoxicat cu fentanyl, un puternic opioid, și se afla internat în stare critica la un spital din Marea Britanie.

