- Angela Merkel a fost protagonista unei scene surprinzatoare, marți, la Berlin. Cancelarul Germaniei a inceput sa tremure necontrolat la intalnirea cu Președintele Ucrainei. Reacția lui Merkel ridica semne de ingrijorare privind starea sa de sanatate.

- Angela Merkel a fost cuprinsa de un tremurat - timp de mai multe minute - in timpul unei ceremonii oficiale, alaturi de noul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, marti, la Berlin, relateaza AFP.Cancelarul a fost afectat de acest episod in timp ce asista, alaturi de presedintele ucrainean,…

- O persoana a murit si patru persoane au fost ranite, joi, intr-un accident rutier produs pe o strada din municipiului Pitesti. Un sofer in varsta de 70 de ani a provocat un accident mortal in Pitesti, in timp ce ducea trei femei la biserica. Batranul n-a mai dat prioritate in intersectie si a spulberat…

- Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele a explicat totul despre situația in care se afla Gabriela Firea! Soția lui, actualul edil al Capitalei nu traverseaza cea mai buna perioada. Cu toate acestea, Firea ar vra sa țina ascunsa starea ei de sanatate. „Inainte sa plec de acasa Gabi m-a rugat sa…

- Ministrul de externe german Heiko Maas urmeaza sa efectueze o vizita in Iran in cadrul unui efort de a salva acordul nuclear international din 2015 care are ca obiectiv impiedicarea Iranului sa detina bomba nucleara, a declarat joi la Berlin o purtatoare

- „„Ridicați punți, nu divizați, este mesajul Angelei Merkel adresat oamenilor politici ai Europei Prezentului și Viitorului”, spune Andrei Nastase in urma unei intalniri cu cancelarul German, Angela Merkel.

- Patru dintre militarii raniti in Afganistan, vineri, 24 mai, din Batalionul 300 Protectia Fortei Sfantul Andrei, au fost externati, informeaza MApN. Astfel, plutonierul Rusu Marian, caporalii clasa a II a Stefan Florin Laurentiu si Apetroaie Petrica si fruntasul Petcu Nicolae au fost externati in decursul…