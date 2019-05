Starea de alertă din cauza nivelului de poluare din capitala Mexicului s-a încheiat Starea de alerta declarata in urma cu patru zile in orasul Ciudad de Mexico din cauza unui nor de poluare a fost suspendata, ca urmare a imbunatatirii calitatii aerului, au anuntat vineri autoritatile mexicane, relateaza AFP. Potrivit raportului Comisiei de Mediu a megalopolisului, statiile care masoara calitatea aerului, in orasul cu peste 20 de milioane de locuitori, au inregistrat o scadere a concentratiei poluantilor, in special a particulelor fine din atmosfera. "Pe tot parcursul zilei de vineri, calitatea aerului din Ciudad de Mexico s-a imbunatatit, in special in ceea ce priveste nivelul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

