Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta din satul Capeni a fost suspendata, a decis Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Covasna, intrunit duminica in sedinta extraordinara pentru a analiza situatia generata de fenomenele hidrometeorologice din ultimele zile. De asemenea, s-a decis retragerea echipajelor de interventie.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ialomita a anuntat, vineri seara, ca s-au inregistrat cresteri constante ale debitelor Dunarii inc din 6 martie, iar in prezent apele au ajuns la primul dig local de aparare. Saptamana viitoare, specialistii prognozeaza cresterea ca va fi depasita…

- Autoritațile raman in alerta la Capeni, județul Covasna. Viitura era gata sa rupa digul de protecție. Pericolul imediat a trecut, insa hidrologii nu au inca vești bune pentru localnici.

- Situatia critica inregistrata in ultimele zile in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii unor inundatii masive din cauza unei viituri pe raul Olt, incepe sa se amelioreze, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant al ISU Covasna, Marius…

- In judetul Covasna situatia critica din satul Capeni s-a stabilizat În judetul Covasna situatia critica din satul Capeni pare sa se fi stabilizat, dupa ce digul de protectie din apropiere a fost supraînaltat si consolidat cu saci de nisip. Pericolul nu a fost înlaturat,…

- Autoritatile covasnene au evacuat in cursul zilei de joi un numar de 15 gospodarii, respectiv 26 de persoane, din localitatea Capeni, unde persista riscul producerii de inundatii pe cursul raului Olt, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant…

- Autoritatile covasnene au evacuat in cursul zilei de joi un numar de 15 gospodarii, respectiv 26 de persoane, din localitatea Capeni, unde persista riscul producerii de inundatii pe cursul raului Olt, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant al institutiei,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, joi dimineata, ca in judetul Covasna, in zona Baraolt, exista in continuare riscul de rupere a digului, desi apele sunt in scadere, si ca in localitatea Capeni s-a reusit cu greu evacuarea unei mici parti din populatie, foarte…

- Digul de la Capeni, care era in pericol sa cedeze sub presiunea viiturii venite pe Raul Olt in cursul noptii de miercuri spre joi, a rezistat orelor critice, iar apele sunt in scadere, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. "Apa e in scadere, au trecut cele…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a ajuns in noaptea de miercuri spre joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si a incercat sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele. Acesta a inspectat digul de protectie, care,…

- Autoritatile covasnene au luat miercuri seara decizia de a evacua circa 300 de persoane din localitatea Capeni, existand riscul ruperii digului de protectie contra inundatiilor, din cauza unei viituri care ar putea sa se produca in urmatoarele ore, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de…

- Aproximativ 300 de persoane au fost evacuzate in localitatea Capeni din Covasna, din cauza unui dig ce sta sa se rupa. Mai precis, exista probabilitatea crescuta de rupere a digului de protectie, care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, dupa cum a anunțat Inspectoratul Judetean pentru…

- "Probabilitate crescuta de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel local s-a dispus evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuinte", anunta IGSU, care face apel catre toti cetatenii din…

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, la Termocentrala de la Turceni, judetul Gorj, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere. Incendiul se manifesta cu degajare mare de fum si, din primele informatii, se pare ca ard mai multe cabluri, fara a exista pericul de extindere.Potrivit…

- Stare de alerta la nivelul intregului județ din cauza vremii nefavorabile. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a fost activat, iar pompierii au testat și pregatit motopompele de mare capacitate, dar și celelalte echipamente folosite la intervenția la inundații. Totul dupa ce Timișul a intrat…

- Avertizarea hidrologica de cod portocaliu pentru cresteri ale debitelor pe raurile Neajlov si Calnistea in judetul Giurgiu a fost prelungita pana in data de 11 martie la ora 12,00, a informat vineri Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in prezent doua drumuri judetene si un drum comunal…

- ISU Gorj: Maine, exercitiu pentru testarea starii de operativitate a echipamentelor dedicate de avertizare/alarmare a populatiei si gradul de acoperire acustica Pentru obtinerea unor date reale privind starea de operativitate a echipamentelor dedicate de avertizare/alarmare a populației si…

- Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a produs vineri noapte in judetul Buzau, conform INFP.Seismul a avut loc la ora 0:57, la o adancime de 142,6 kilometri, anunța News.ro. Citește și: Dispare un 'colos': Al doilea cel mai mare stadion din țara va fi DEMOLAT! Se pregatește o noua arena…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Valcea a anuntat ca in perioada 28 februarie – 1 martie, ora 8.00, s-a intervenit pentru mentinerea retelelor de drumuri nationale, judetene si locale intr-o stare de viabilizare corespunzatoare, astfel: ● Pe reteaua de ...

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- In urma cu puțin timp, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Buzau a anunțat inchiderea circulației pe DN 22, Ramnicu Sarat-limita cu județul Braila. La acest moment mai sunt inchise traficului rutier DN2 E85, Buzau-Urziceni și DN 2C, Costești-Slobozia. CITEȘTE ȘI: ULTIMA ORA: Se inchid primele…

- Avand in vedere prevederile Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2017-2018, al Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Valcea a anuntat ca, din cauza efectelor fenomenelor de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului, temperaturi scazute și viscol, s-a intervenit ...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman a hotarat, marti, sa suspende cursurile in toate unitatile de invatamant din judet, pana la sfarsitul saptamanii. Masura a fost adoptata in conditiile in care in acest judet mai multe drumuri nationale si judetene sunt impracticabile din cauza…

- Urmare a condițiilor meteo nefavorabile manifestate prin temperaturi scazute, precipitații abundente, condiții dificile de trafic in interiorul localitaților și intre localitațile din județul Argeș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a hotarat suspendarea cursurilor incepand de astazi 27.02.2018,…

- Urmare a condițiilor meteo nefavorabile manifestate prin temperaturi scazute, precipitații abundente, condiții dificile de trafic in interiorul localitaților și intre localitațile din județul Argeș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a hotarat suspendarea cursurilor incepand de astazi 27.02.2018,…

- Cursurile vor fi suspendate, marti, din cauza viscolului, si in judetul Buzau, a stabilit, luni seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Avand in vedere evolutia fenomenelor meteo de luni, precum si prognoza meteo pentru orele urmatoare, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Și in județul Buzau se inchid școlile marți din cauza gerului și a viscolului. In funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, Consiliul Județean pentru Situații de Urgența se va intruni din nou in cursul zilei de marți pentru a lua o alta decizie. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit…

- Codul portocaliu de vreme rea, care a afectat mai multe județe din țara, a determinat inchiderea școlilor. Luni, autoritațile din Braila au decis inchiderea școlilor din județ marți și miercuri, hotararea fiind luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru degajarea unor bucati de acoperis de pe fatada Policlinicii cu Plata de pe strada Stefan cel Mare nr.72, din Constanta. ...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila, intrunit luni in sedinta extraordinara, a decis suspendarea cursurilor in toate scolile din municipiu si judet in zilele de marti si miercuri, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. Citeste…

- In perioada 25 – 26 februarie, potrivit informarilor venite din partea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, pe drumurile nationale si judetene din Valcea s-au imprastiat aproximativ 1.000 de tone de material antiderapant.

- Autoritatile din Gorj sunt in alerta dupa ce judetul se afla sub avertizare de Cod Portocaliu de ger si ninsoare. Comandamentul pentru Situatii de Urgenta, astazi, in vederea stabilirii masurilor necesare prevenirii eventualelor evenimente ce ar putea fi generate de conditiile meteo.

- Autoritatile din judetul Giurgiu au decis suspendarea cursurilor in toate scolile si gradinitele din judet, masura fiind luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in conditiile in care Giurgiu este unul dintre judetele pentru care s-a emis cod portocaliu de viscol si temperaturi foarte…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intrunit duminica, la solicitarea prefectului Ion Albu, a decis suspendarea luni a cursurilor in toate unitatile scolare din reteaua de invatamant din judetul Constanta, pe fondul conditiilor meteorologice deosebit de grele ce au fost prognozate…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu a anuntat ca, de comun acord cu Inspectoratul Scolar Judetean, a decis închiderea tuturor scolilor din judet, pentru zilele de luni si marti.

- Avand in vedere atentionarilemeteorologice de temperaturi scazute, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne si al serviciilor de ambulanta a fost emisa o dispozitie pentru stabilirea masurilor care urmeaza a fi luate in sprijinul populatiei.

- Traficul pe DN2, in judetul Neamt, este oprit, sambata, dupa ce o cisterna incarcata cu 23 de tone de butanol si octanol s-a rasturnat, la fata locului aflandu-se doua autospeciale si o ambulanta. Pompierii spun ca nu sunt scurgeri din rezervorul mare al cisternei, nefiind afectata incarcatura, inregistrandu-se…

- Autoritațile din județul Salaj au dispus inchiderea DJ 109F la limita cu județul Maramureș Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Salaj, intrunit in aceasta dupa-amiaza in ședința extraordinara a hotarat și dispus inchiderea, pe o perioada nedeterminata, a sectorului de drum județean 109F, Poiana…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bistrita Nasaud citate de Agerpres.ro. Accidentul s a produs intre un…

- Doua noi decese provocate de gripa au fost confirmate de medici, fiind vorba despre o femeie de 61 de ani si un barbat de 84 de ani. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 37. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in cazul…

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, intr-o cladire aflata in incinta Manastirii Namaiesti din localitatea Valea Mare - Pravat, pompierii intervenind pentru stingerea flacarilor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, la fata locului au intervenit doua autospeciale…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la scoala din localitatea Magheresti (judetul Gorj), 17 copii care se aflau la cursuri in momentul respectiv fiind evacuati. Pompierii lucreaza pentru lichidarea focului cu mai multe autospeciale, potrivit NEWS.ROUn incendiu a izbucnit, luni, la la scoala din…

- Zeci de jandarmi si pompieri cu mai multe utilaje de deszapezire actioneaza, joi dupa-amiaza, in zona localitatii tulcene Cataloi pentru deblocarea drumului. In acest sector de drum mai multe autoturisme au ramas blocate si nu mai pot inainta. Din cauza conditiilor meteorologice, autpritatile au…

- Pe toate drumurile din judet se circula in conditii de iarna, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui, mentionand totodata ca nu au fost raportate blocaje pe sosele din cauza zapezii si a viscolului. Autoritatile au ridicat restrictia impusa, in noaptea…

- Pe de alta parte, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit ieri dupa-amiaza in sedinta extraordinara. Au fost discutate problemele care pot sa apara, iar prefectul a dispus instituirea permanentei la nivelul tuturor comitetelor locale pentru situatii de urgenta si a atentionat institutiile…

- 25 de autobasculante si camioane si 6 unimog uri dotate cu lama patruleaza si distribuie material antiderapant pe drumurile judetene. La ora 20 va intra tura de noapte. Potrivit directorului RAJDP, Lucian Lungoci, se va actiona si noaptea atata timp cat se va mentine ninsoarea.Incepand cu ora 3 4 dimineata,…

- Zeci de elemente de munitie din al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite in padurile ''Nemtisor'' si ''Poiana'', au anuntat duminica reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit news.ro Potrivit acestora, munitia neexplodata a fost gasita sambata de catre…

- Situație dramatica, la Moinești, unde munții de gunoaie au stricat sarbatorile locuitorilor. Situația este similara la Darmanești și Secuieni, care au cerut, din nou, acordul pentru declararea starii de alerta. Comitetul Județean pentru Situații de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Municipiul Moinești, orașul Darmanești și comuna Secuieni nu vor intra in stare de alerta, deși au cerut de acum doua saptamani acordul de la Ministerul Afacerilor Interne. In aceste localitați, Romprest a suspendat activitatea de salubrizare,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Incendiul izbucnit la sonda de gaz de la Moftinu Mare, judetul Satu Mare, ramane nestins dupa aproape 60 de ore. Echipa de specialisti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) nu poate stinge imediat flacarile deoarece exista risc de explozie. Echipa de specialisti…