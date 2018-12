Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile din anul 2018 sunt conditii de ninsori si ploi in judetul Alba. Temperaturile maxime vor fi in jurul valorii de 4 grade Celsius. In 31 decembrie este posibil sa ploua sau sa ninga, in noaptea de Revelion vor fi -4 grade Celsius la Alba Iulia si -9 la munte, iar pe 1 […]

- Starea partiilor din județul Alba in perioada 21 – 27 decembrie. Ninsorile abundente și vremea rece din ultimele zile au facut ca starea partiilor de la Șureanu sa fie remarcabil de buna. Cu alte cuvinte, vom avea partii excelente de sarbatori. Nu mai exista smocuri de iarba, nici pietre, ci doar zapada…

- Doctrina PSD-ului, inca de pe vreme FSN-ului, din care provin alaturi de fostul PDL, a fost dorința de psd-izare a intregii Romanii. De la sate pana la ministere, funcții publice și cam tot ce prezenta vreun interes, au fost luate cu asalt de cohortele psd-iste care s-au succedat la putere și care au…

- Școala de schi și centrul de inchirieri „Pași Liberi”, in parteneriat cu Domeniul Schiabil Șureanu, anunța in mod oficial deschiderea sezonuui de schi din Munții Șureanu, pentru data de 14 decembrie 2018, vineri. Este vestea cea mare și buna, așteptata de mii de schiori și boarderi din toata țara. Sezonul…

- Personalul medical al Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba efectueaza, in toata luna noiembrie, controale tematice in unitațile de cazare, dar și acțiuni de informare, pentru respectarea condițiilor igienico-sanitare in minivacanța de 1 Decembrie. Echipe ale DSP Alba, formate din inspector sanitar…

- A nins pentru a doua oara in aceasta toamna in statiunea montana Arieseni, iar zapada s-a asternut sub forma unui covor uniform in cursul zilei de miercuri, 24 octombrie 2018. Varful Curcubata Mare este cel mai inalt varf din Munții Apuseni, avand o altitudine de 1849 metri. Varful ofera o priveliște…

- Prima ninsoare din acest an a cazut deja in judetul Alba. La Arieseni a nins miercuri si se poate vedea deja primul strat de zapada. Varful Bihorul, cel mai mai inalt din Apuseni s-a imbracat in haina alba de nea. A nins in statiunea montana Arieseni, din judetul Alba, iar zapada s-a asternut sub forma…

- Mult soare si temperaturi peste 20 de grade Celsius. Sunt conditii meteo anuntate pentru acest weekend, in judetul Alba. Vor fi zile cu vreme frumoasa, de toamna. La munte, maximele urca pana la valori de 12 grade (Oasa), respectiv 18 grade (Arieseni). Va prezentam conditii meteo in perioada 12-14 octombrie,…