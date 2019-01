Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 27 ianuarie marcheaza eliberarea lagarelor de concentrare naziste si sfarsitul Holocaustului in care 6 milioane de evrei au fost ucisi de catre regimul nazist, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Ce a dus in Germania la aceste evenimente? Si cat de mult se stia despre aceste crime in…

- Franța se afla sub avertizare de tip cod portocaliu de ninsori, insa acest lucru nu-i sperie pe locuitorii Parisului, care s-au bucurat din plin de zapada care s-a așternut, mai ales ca, de obicei, Capitala este acoperit de omat doar 15 zile pe an.

- Tesla a lansat anul trecut configuratorul pentru Model 3 pe mai multe piețe din Europa, printre care se numara și Franța, Germania, Olanda, Marea Britanie, Suedia și Norvegia, iar livrarile erau programate pentru inceputul lui 2019. Potrivit Bloomberg, Tesla a primit acum toate aprobarile necesare și…

- Germania a revenit miercuri, 3 ianuarie, in Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) ca membru nepermanent, dupa o absenta de sase ani. Prima zi oficiala de lucru pentru noii membri nepermanenti a inclus o discutie a agendei consiliului pentru ianuarie si o ceremonie de ridicare…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat luni seara o serie de masuri care vizeaza relansarea puterii de cumparare, incercand sa calmeze "vestele galbene" si recunoscand ca nu a reusit sa inteleaga criza imediat, relateaza AFP. Într-o alocuţiune de circa 15 minute, foarte…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat luni seara o serie de masuri care vizeaza relansarea puterii de cumparare, incercand sa calmeze "vestele galbene" si recunoscand ca nu a reusit sa inteleaga criza imediat, relateaza AFP. Într-o alocuţiune de circa 15 minute, foarte…

- Eliza Hobbs a fost readusa cu greu la viața de catre medici. Ea a fost in coma timp de 5 zile și a stat in terapie intensiva o saptamana dupa ce a fost sarutata. Un cuplu din Marea Britanie și-au gasit, din senin, copilul palid și letargic in patuț. Parinții au sunat de urgența la salvare, iar Eliza…