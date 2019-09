Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul de categorie 5, considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), a atins tarmul la Elbow Cay, pe insulele Abacos din nord-vestul Bahamas, potrivit ziare.com. "Ne aflam in fata unui uragan (...) cum nu am vazut niciodata in istoria…

- Potrivit ultimului buletin al Centrului National pentru Uragane (NHC), furtuna Dorian, cu vant de pana la 95 km/h, va ajunge In Porto Rico, dar si in Insulele Virgine britanice si americane. Joi ar urma sa ajunga in insuele Turks and Caicos si Bahamas. Citeste si Un mort si noua raniti in…

- Un angajat al Combinatului de Oteluri Speciale din Targoviste a ajuns in stare grava la spital, cu arsuri pe mai bine de jumatate din suprafața corpului, dupa ce peste el a cazut oțel topit in timp ce transporta o oala. Barbatul va fi dus la Bruxelles, potrivit Mediafax.Doctorul Elena Firoiu,…

- Zeci de artisti si case de discuri britanice, printre care Radiohead, Pretenders si Decca Records, au lansat vineri miscarea ''Music declares emergency'' (''Muzica declara stare de urgenta climatica''), care isi propune sa militeze pe probleme de mediu, potrivit AFP.…

- Locuitorii orasului american New Orleans, din Louisiana, au fost avertizati de autoritati sa se pregateasca pentru furtuna tropicala Barry, care vine din Golful Mexic si va ajunge pe uscat vineri sau sambata dimineata, informeaza Reuters.

- Autoritatile de la Paris au declarat marti ''stare de urgenta climatica'', alaturandu-se numeroaselor municipalitati din lumea intreaga care au initiat un demers similar sau, mai recent, Parlamentelor Regatului Unit si cel al Irlandei, potrivit AFP.

- Actorul Alain Delon, in varsta de 83 de ani, a fost internat vineri in Spitalul american din Neuilly, o suburbie a Parisului, din cauza unor ameteli si a unor dureri de cap, aparent lipsite de gravitate, au dezvaluit surse din anturajul starului francez, citate de AFP citate de Agerpres.roAceste simptome…

- Un numar de 27 de persoane, intre care 14 copii, au fost evacuate, vineri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din Hunedoara. 11 oameni care s-au intoxicat cu fum au fost duși la spital, intre ei, o femeie gravida și trei copii.Potrivit primelor informații, 27 de persoane au fost evacuate…