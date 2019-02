Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile indoneziene au decretat starea de urgenta in insula Siau dupa eruptiile continue de lava si cenusa ale vulcanului Karangetang care au determinat evacuarea a peste 100 de persoane si au izolat cateva localitati, potrivit unor surse oficiale citate vineri de EFE. Autoritatile municipiului…

- Un cutremur de 6,1 pe scara Richter s-a produs, sambata, in mare, in largul coastelor insulei Sumatra, in Indonezia. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) arata ca seismul s-a produs la 10 kilometri adancime, la 166 de kilometri sud-est de orașul Muara Siberut. Autoritațile indoneziene…

- Vulcanul Merapi, situat in insula Java, a intrat in ''faza efuziva de eruptie'', a explicat Kasbani, directorul Centrului pentru gestionarea riscului vulcanic si geologic. Kasbani, care are un singur nume, a declarat ca materiile de origine vulcanica expulzate incepand din a doua parte a zilei…

- Mii de persoane au fost evacuate dupa ce ploile abundente, insotite de vanturi puternice, s-au abatut asupra sudului insulei Sulawesi (centrul tarii), umfland cursurile de apa si scotandu-le din matca.Zeci de sate au fost inundate, dar si o parte din capitala insulei, Makassar.Agentia…

- Peste 30 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale care au afectat Indonezia, au informat joi autoritatile locale, citate de Reuters - precizand ca 25 de persoane sunt in continuare date disparute. Mii de persoane au fost…

- Cutremur in Indonezia cu magnitudine 4.8 la o adancime de doar 68 de kilometri. Cel putin 222 de persoane au murit si peste 800 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, dupa ce un cutremur de adancime a generat eruptia vulcanului Anak Krakatau. Indonezia, arhipelag de 17.000…

Autoritatile din Indonezia au ridicat nivelul alertei de pericol pentru vulcanul Anak Krakatau care a declansat sambata un tsunami care a ucis cel putin 430 de persoane si au extins zona de izolare la 5 kilometri, scrie The Guardian, potrivit news.ro.

- NASA a publicat imagini cu momentul in care a erupt vulcanul care a declanșat tsunamiul din Indonezia. Peste 160 de persoane au murit, iar alte sute au fost ranite din cauza valurilor uriașe care au lovit zona de coasta din vestul insulei Java. In imaginile realizate de la bordul Stației Spațiale Internaționale…