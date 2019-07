Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul care a cuprins valea centrala din Maui se afla joi seara in afara controlului, a anuntat primarul Insulei Maui, Mike Victorino, intr-o conferinta de presa, precizand ca pompierii au monitorizat situatia in cursul noptii insa a fost prea periculos sa se lupte cu flacarile in intuneric."Nu…

- Incendiul de la manastirea Rimet a fost provocat de un scurt-circuit la un conductor electric defect sau izolat necorespunzator din mansarda cladirii cuprinse de flacari, a anuntat, sambata seara, prim-adjunctul sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Ovidiu Costea, potrivit…

- Alte doua incendii de vegetatie au izbucnit in noaptea de joi spre vineri pe insula Evia din Grecia si au condus la evacuarea a patru sate, au anuntat autoritatile elene citate de agentia Petra, potrivit agerpres.ro.Cele mai recente incendii de vegetatie au izbucnit la cateva ore dupa ce un…

- Incendiu de vegetație la Tulcea, duminica, 30 iunie. Pompierii au intervenit in apropiere de satul Baia, pentru stingerea focului care a cuprins o suprafata totala de 17 hectare, din care 12 hectare de miriste. „Cauza probabila a producerii incendiului este un rest de tigara aruncat la intamplare",…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina luni noapte din cauza ploilor abundente de la Fagaraș. „Este vorba despre o inundatie la un demisol si un beci la o casa, in Fagaras, pe strada Mircea Eliade nr.8. Intervine Detasamentul Fagaras cu o autospeciala cu apa si spuma si o motopompa”, a precizat…

- Un incendiu a izbucnit sambata la o pensiune din localitatea Mahmudia, județul Tulcea, iar mai mulți turisti s-au autoevacuat. Pompierii intervin cu patru autospeciale, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentantilor ISU Tulcea, incendiul a izbucnit la o pensiune din localitatea Mahmudia. Cand…

- Noua autoturisme au ars la Adjud, in aceasta dupa-amiaza, in urma unui incendiu izbucnit la un service auto de la marginea orasului Adjud, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Pompierii militari au intervenit cu cinci echipaje, trei autospeciale de stingere cu apa si spuma,…

- Un incendiu de puternic a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza, la un depozit cu materiale de constructii, vopseluri si diluanti din municipiul Ramnicu Valcea. O femeie de 36 de ani a suferit arsuri de gradul II, pe membrele superioare si pe fata, fiind transportata la spital pentru ingrijiri de specialitate.…