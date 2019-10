Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Chile, Sebastian Pinera, a decretat vineri seara stare de urgenta la Santiago si i-a incredintat unui militar responsabilitatea de a asigura securitatea, dupa o zi de ciocniri violente izbucnite in urma protestelor impotriva cresterii preturilor la transportul cu metroul, relateaza…

- Încrederea membrilor Consiliului Investitorilor Straini (FIC) în mediul legislativ ramâne la un nivel scazut dupa episodul Ordonanței de Urgența nr. 114/2018 și nu s-a deteriorat mai mult de atunci, reiese dintr-un sondaj realizat în rândul membrilor sai.“România…

- Ionut Dolanescu a anulat pe ultima suta de metri toate spectacolele pe care trebuia sa le sustina in Romania si a plecat de urgenta inapoi in Statele Unite ale Americii. Interpretul si-a cerut scuze si a explicat ce se intampla, de fapt, in viata lui.

- Autor: Octavian ANDRONIC O atmosfera de sarbatoare domnește in PNL și nu lipsesc decat sticlele de șampanie din care sa se inchine pentru victorie. Incurajari majore vin din partea președintelui, care nu are nicio indoiala ca de joi va incepe o noua epoca și ca va avea in sfarșit „guvernul sau”, dupa…

- Oana Roman a ajuns de urgenta la spital, noaptea trecuta. Vedeta a crezut ca este ceva trecator, dar nu a mai rezistat. A parasit in graba botezul fiicei lui Tavi Clonda si a Gabrielei Cristea.

- 34 de teleormaneni au primit ajutoare de urgența in 2019; 31 au fost pentru probleme de sanatate in Social / on 02/08/2019 at 10:27 / 34 de ajutoare de urgența au fost acordate, la nivelul județului Teleorman, de la inceputul anului 2019 pana in prezent, se arata intr-un raport al Agenției Județene…

- Guvernul va lua in discutie in sedinta de luni o Ordonanta de Urgenta cu o serie de masuri fiscal-bugetare, una dintre acestea vizand introducerea unei taxe pentru bauturile racoritoare cu continut ridicat de zahar, potrivit unei surse oficiale.