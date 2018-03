Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de hectare de vegetatie uscata au ars in ultimele zile in Caras- Severin iar pompierii se asteapta ca numarul incendiilor sa creasca in zilele urmatoare pe fondul ridicarii temperaturilor. Fortele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”SEMENIC” al judetului Caras-Severin…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la otravirea fostului spion Serghei Skripal in Anglia va avea loc miercuri la ora 19:00 GMT, sesiune publica desfasurata la cererea Londrei, relateaza AFP si Reuters. Potrivit presedintiei olandeze in exercitiu a celei mai inalte instante…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in data de 13 martie a.c. in judetul Dambovita, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovița au actionat pentru evacuarea apei din gospodariile populatiei, astfel: Detasamentul de pompieri Targoviste – a intervenit…

- Stare de alerta in Veneția, unde centrul istoric și Piața San Marco au fost inundate. Centrul de maree din orașul italian a emis o alerta de creștere periculoasa a nivelului apei, dupa ce un val de intemperii a lovit cea mai mare parte a teritoriului Italiei.

- Luptatorii rebeli incep sa paraseasca enclava Ghouta de langa Damasc, insotiti de familii, relateaza mai multe surse din Siria. Gruparea rebela Jaich al-Islami a publicat vineri un comunicat, citat de AFP, care anunta ca primul grup de jihadisti urmeaza sa se indrepte spre provincia Idlib din nord-estul…

- Pompierii militari au actionat miercuri si in cursul noptii de miercuri spre joi pentru evacuarea apei din cinci locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate, precum si pentru decolmatarea podetelor blocate de aluviuni, in urma topirii zapezii si cresterii nivelului panzei freatice…

- Trei persoane cu varste intre 40 și 50 de ani sunt in stare critica, dupa ce au fost atacate cu cuțitul, miercuri seara, in Viena. O persoana necunoscuta ar fi atacat, la intamplare, pietonii pe Praterstrase, in jurul orei 19.45, scrie Heute.at. Pentru moment, nu se cunosc circumstanțele in care a avut…

- Fostul agent dublu rus, Serghei Skripal, si fiica sa, Iulia, se afla in continuare in stare critica, la terapie intensiva, a declarat miercuri politia britanica, lansand un apel catre martori sa ajute cu orice fel de informatii despre acest caz, relateaza Reuters. Serghei Skripal (66 de ani) Iulia (33…

- Constructia noului Spital de Urgenta "Sfantul Vasile cel Mare” din Sectorul 1 ar putea incepe la sfarsitul anului viitor, urmand ca lucrarile sa dureze aproximativ patru ani. Unitatea medicala va avea peste 1.000 de paturi, 60 de linii de garda, 37 de sali de operatii, heliport, spatii de cazare…

- Numarul oamenilor strazii cazati in adaposturile special amenajate de autoritatile locale a crescut in ultimele zile, in urma ninsorilor si gerului. Un numar de 29 de oameni ai strazii au fost internati la Centrul de Urgenta pentru Persoane fara Adapost din Galati, de la declansarea codurilor de vreme…

- Guvernul din Papua Noua Guinee a declarat stare de urgenta in zonele afectate de puternicul seism cu magnitudinea 7,5, care se crede ca ar fi facut zeci de victime, informeaza DPA, conform agerpres.ro. Cutremurul a zguduit mai multe zone izolate si impadurite din provinciile Southern Highlands,…

- Guvernul din Papua Noua Guinee a declarat stare de urgenta in zonele afectate de puternicul seism cu magnitudinea 7,5, care se crede ca ar fi facut zeci de victime, informeaza DPA. Cutremurul a zguduit mai multe zone izolate si impadurite din provinciile Southern Highlands, Hela, Enga…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Croatia ca prognozele meteorologice locale indica, pentru perioada imediat urmatoare, caderi importante de precipitatii sub forma de ninsoare. Din cauza stratului de zapada existent pe carosabil,…

- Christchurch și alte doua districte din Insula de Sud a Noii Zeelande au declarat stare de urgența in așteptatrea ciclonului Gita care a lovit deja o parte din țara, scrie BBC News. Zeci de școli au fost inchise și drumurile s-au inchis pe Insula de Sud, pe masura de furtuna a lovit zona. De asemena,…

- Bianca si Steliano Filip s-au lovit de o situatie alarmanta in Croatia. Aflati acolo deoarece el a debutat recent la echipa Hajduk Split. Din pacate, micuta lor a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Politistii din Valcea au deschis un dosar penal dupa ce o copila de 12 ani, insarcinata, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Ramnicu Valcea. Fetita a fost supusa unei operatii de cezariana de urgenta, fatul fiind deja mort.

- Epava avionului iranian de linie care s-a prabusit duminica intr-ozona muntoasa din centrul iranului, cu 65 de persoane la bord, a fost gasita, potrivit presei iraniene, scrie Reuters, arata news.ro.Epava se afla in apropiere de localitatea Dengezlu, in comitatul Semirom din provincia Ispahan,…

- Steliano Filip a intrat in minutul 71 al derby-ului Dinamo Zagreb – Hajduk Split 0-1. Hajduk Split a caștigat derby-ul Croației, scor 1-0, contra lui Dinamo Zagreb, consolidandu-și poziția secunda. Prima parte a fost una sterila, in care singurul șut spre poarta a aparținut lui Dinamo Zagreb. Repriza…

- Hajduk Split a caștigat derby-ul Croației, scor 1-0, contra lui Dinamo Zagreb, consolidandu-și poziția secunda. Prima parte a fost una sterila, in care singurul șut spre poarta a aparținut lui Dinamo Zagreb. Repriza a doua a fost mult mai tensionata. Hajduk a deschis scorul in minutul 52, cand Ohandza…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,2 a avut loc vineri, in sud-vestul Mexicului, la ora locala 17.39, fiind urmat de 150 de replici. Presedintele statului a declarat stare de urgenta, in urma seismului care a durat 1 minut si care este al treilea cel mai puternic care a lovit tara in ultimele sase luni.…

- Administratia din Etiopia a decretat, vineri seara, starea de urgenta dupa ce premierul Hailemariam Desalegn a anuntat intentia de a demisiona, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.

- Detașamentul din Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba a intervenit, miercuri dupa-amiaza, cu doua autospeciale și o barca pneumatica pentru scoaterea unui cadavru din Râul Mureș.

- Autoritatile din Africa de Sud au decretat marti stare de catastrofa naturala in intreaga tara din cauza secetei istorice care afecteaza de mai multe luni Cape Town, aglomerare urbana amenintata cu intreruperea aprovizionarii cu apa potabila, transmite France Presse. Aceasta decizie, publicata…

- China a anuntat ca a introdus in serviciul de lupta noua sa generatie de avioane 'invizibile' J-20, prin care spera sa reduca decalajul fata de Statele Unite ale Americii, transmite vineri Reuters, citand un scurt comunicat al aviatiei militare chineze.Presedintele chinez Xi Jinping supervizeaza…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Pitești au reușit sa ii identifice pe cei doi copii care au sustras produse de pe raftul unei farmacii din municipiu, cu cateva zile in urma. Cei doi, fata și baiat, sunt din Merișani și au 13, respectiv 15 ani. Minorii sunt banuiți de savarșirea infracțiunii de furt, dupa…

- Doi minori, de 13, respectiv 15 ani au fost identificați de Polițiștii Secției 1 Pitești dupa ce ar fi sustras produse de pe raftul unei farmacii. Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au identificat un minor de 15 ani și o minora de 13 ani, ambii din Merișani, banuiți de savarșirea infracțiunii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Maldive ca, din cauza escaladarii situatiei politice, autoritatile locale au decretat stare de urgenta, pentru 15 zile, cu efecte precum limitarea anumitor drepturi si…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate…

- Barbatul a fost descoperit in stare de inconstienta in locuinta sa de catre un verisor. Acesta a alertat de indata autoritatilor. „Pacientul era in stare de inconstienta, cu temperatura corpului de 22 de grade Celsius. A Fost transportat, intr-o prima faza, la Spitalul Municipal Husi, fiind intubat.…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24.

- Premierul japonez Shinzo Abe va fi prezent la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, din Coreea de Sud, desi refuzase initial din cauza unei dispute privind femeile sud-coreene fortate sa lucreze in bordelurile militare japoneze din timpul razboiului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a creat trei celule de criza in zonele de nord, sud și centrul țarii. Acestea vor funcționa in cadrul subdiviziunilor IGSU din municipiile Balți, Cahul și Chișinau.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a obtinuit un scor normal la examenul cognitiv si prezinta o stare excelenta de sanatate, desi ar beneficia de pe urma unei diete cu continut scazut de grasimi, combinata cu cateva zeci de minute de sport pe zi, a declarat medicul Casei Albe, citat de Reuters.

- Incendiu puternic in Capitala! Incendiul a izbucnit la etajul 3 al unui bloc din cartierul Dorobanti, pe strada Radu Beller. Potrivit ISU Bucuresti, flacarile au cuprins cu repeziciune apartamentele, fiind vizibile din exteriorul cladirii, fum gros fiind degajat si pe casa scarii.Se actioneaza…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters.

- Doua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, in urma incendiului produs luni in Turnul Trump din orasul american New York, anunta Departamentul Pompierilor, citat de site-ul agentiei Reuters. Incendiul a fost semnalat de agenti ai Serviciului de Paza si Protectie (Secret Service).…

- O adolescenta de 16 ani, accidentata grav in accidentul de pe DN 17, in Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, a murit in cursul noptii de vineri spre sambata, la Spitalul de Urgenta din Bistrita unde a fost operata. Tanarul care a produs accidentul este si el internat in coma alcoolica.

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum aripa unuia dintre avioane a izbucnit in flacari.

- Serviciul meteorologic national american a avertizat ca o furtuna de iarna severa va aduce ninsori puternice miercuri si joi, din Florida (in sud) pana in regiunea New-England din nord-estul tarii, noteaza Agerpres, citat de realitatea.net.

- Steve Bannon s-a declarat amuzat si uimit de intrevederea desfasurata in Turnul Trump din New York cu un avocat rus care promitea sa ofere informatii compromitatoare despre candidatul democrat la functia de presedinte, Hillary Clinton. Intrevederea a fost aranjata de Donald John Trump jr., fiul lui…

- Egiptul va prelungi starea de urgenta la nivel national cu trei luni incepand din 13 ianuarie pentru a ajuta la combaterea 'pericolelor si a finantarii terorismului', a anuntat agentia de presa egipteana MENA, relateaza Reuters. Egiptul a impus prima data actuala stare de urgenta…

- O fetița de 6 ani din Germania a primit un telefon mobil cadou de Craciun a decis sa-și puna noua ''jucarie'' in funcțiune, sunand de 19 ori intr-o singura zi la singurul numar pe care il știa pe de rost, adica cel al poliției. Polițiștii, auzind doar vocea unui copil, și-au asumat o…

- Un avion militar sirian a fost doborat de insurgenti, marti, in provincia Hama, situata in nord-vestul Siriei, iar pilotul a murit, anunta Televiziunea publica siriana, citata de agentia Reuters.

- Drumuri, extinderea Tetarom si probleme cu inchiderea Pata Rat. Retrospectiva anului la consiliul județean Anul 2017 poate fi considerat un an al lucrarilor de reparatii si modernizare pe drumurile judetene ale Clujului. Drumurile judetene, o prioritate în 2017 Beneficiind de un credit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Arad, traficul rutier pe DN7 este blocat la iesirea din localitatea Vladimirescu catre Arad, din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme si un autocamion.Potrivit informatiilor, o persoana…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Porolissum” al judetului Salaj a facut, ca in fiecare an, un gest nobil, pe care multe alte instituții salajene il uita in aceasta perioada. Militarii de la ISU au vizitat joi Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru persoane adulte cu handicap Boghis, aducand…

- Cel puțin 61 de persoane au fost ucise in confruntarile violente dintre diferite grupuri etnice din regiunea etiopiana Oromiya, incidente care evidențieaza creșterea instabilitații in statul african, relateaza site-ul agenției Reuters. 29 de etnici Oromis au fost uciși de catre atacatori somalezi…