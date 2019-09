Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Dorian, care a crescut in intensitate si este acum de categoria 5, cea mai mare pe scara Saffir-Simpson de clasificare a intensitatii cicloanelor tropicale, urmeaza sa loveasca Insulele Abaco, din arhipelagul Bahamas. Dorian va ajunge probabil pe coasta estica a Floridei luni.

- Centrul Național pentru Uragane din Statele Unite a anunțat ca uraganul Dorian a ajuns la categoria 5, transmite CNN. Includerea in aceasta categorie a fost facuta dupa ce meteorologii au masurat la 257 km/h viteza vantului uraganului care se indreapta spre Bahamas și ar putea lovi și Florida. Meteorologii…

- Uraganul se afla deasurpa Atlanticului, la circa 925 km la est de orasul West Palm Beach, din Florida si la 645 km la est de Bahamas, conform NHC. Dorian ar urma sa ajunga in Bahamas duminica."Cei care nu vor sa fie evacuati se pun intr-un mare pericol. Va implor, nu fiti fara minte si…

- Ciclonul Dorian a crescut in intensitate vineri seara si a devenit un uragan de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, fiind insotit de viteze ale vantului de aproape 215 kilometri la ora, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat sambata de AFP. Uraganul se afla deasupra…

- Guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, a declarat o stare de urgența pentru intregul stat in așteptarea uraganului Dorian care va lovi peninsula la inceputul saptamanii viitoare. El transmis locuitorilor sa iși faca provizii de mancare, medicamente și apa pentru urmatoarele șapte zile. "Este posibil…

- In statul american Florida e stare de urgenta. Uraganul Dorian ar putea ajunge la tarm in urmatoarele zile. Furtuna creste in intensitate pe masura ce se apropie de continent. Expertii au estimat ca atunci cand va ajunge in Florida, Dorian va fi un uragan de categoria 4 din 5.

- Astfel, vor urma si ploi torentiale in New Orleans, oras afectat deja de furtuni cu descarcari electrice si inundatii. Meteorologii avertizeaza ca cel mai mare pericol este reprezentat de inundatii. Declararea starii de urgenta permite alocarea unor resurse federale maei care ar putea fi folosite…

- New Orleans poarta inca stigmatul puternicului uragan Katrina, un uragan de categoria 5 - cel mai mare nivel de pe scala Saffir-Simpson -, care a devastat acest oras la sfarsitul lunii august 2015. Digurile sale au cedat sub presiunea apelor, inundand 80% din oras si provocand peste o mie de morti,…