Stare de urgenţă declarată în Creta din cauza ploilor abundente şi a inundaţiilor Ploile abundente care s-au abatut asupra regiunilor estice din insula Creta pe parcursul weekendului trecut au inundat orasele Ierapetra si Sitia si au obligat autoritatile locale sa declare stare de urgenta, a anuntat lui postul de televiziune ERT citat de DPA. Serviciile de interventie in caz de dezastre au pompat luni cantitati mari de apa din holurile cladirilor inundate, printre care se aflau hoteluri si blocuri de locuinte in partea estica a acestei insule din Marea Mediterana, a carei economie este puternic dependenta de veniturile turistice obtinute in sezonul estival. Conditiile meteorologice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile abundente care s-au abatut asupra regiunilor estice din insula Creta pe parcursul weekendului trecut au inundat orasele Ierapetra si Sitia si au obligat autoritatile locale sa declare stare de urgenta, a anuntat lui postul de televiziune ERT citat de DPA.

- Precipitatii record au continuat sa cada luni asupra vestului Iranului, mii de persoane din provincia Lorestan (Luristan) fiind nevoite sa isi paraseasca locuintele, a informat agentia de presa Tasnim, citata de Xinhua potrivit Agerpres. Starea de de urgenta a fost declarata in mai multe orase…

- Ploile si vantul puternic au produs efecte negative in treisprezece judete si in municipiul Bucuresti, pompierii intervenind pentru degajarea a zeci de copaci cazuti, dar si pentru inlaturarea unor elemente desprinse de pe acoperisuri.

- Un drum judetean si mai multe gospodarii de pe Valea Ilvelor, judetul Bistrita-Nasaud, au fost inundate in urma ploilor abundente, a transmis, luni dimineata, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, scrie Agerpres. In zona podului CFR de pe DJ 172D, la iesirea din localitatea Magura Ilvei,…

- Cinci gospodarii din localitatea Magura Ilvei si doua portiuni din drumul judetean 172 D au fost inundate duminica noaptea, din cauza ploilor abundente. Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta din zona intervin pentru evacuarea apei.

- Cinci gospodarii din localitatea Magura Ilvei si doua portiuni din drumul judetean 172 D au fost inundate duminica noaptea, din cauza ploilor abundente. Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta din zona intervin pentru evacuarea apei.

- Un barbat in varsta de 67 de ani a suferit arsuri de gradul al doilea pe circa 40% din suprafata corpului in urma unui incendiu izbucnit marti seara in locuinta sa din comuna Serbanesti, din cauza unei lumanari aprinse lasata nesupravegheata, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) al judetului Dolj a adoptat astazi, in unanimitate, o Hotarare privind constatarea unei stari de urgenta creata de modul de gestionare a deseurilor pe teritoriul judetului Dolj, pornind de la situatia existenta in ...