Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Sydney au declarat stare de urgenta climatica, alaturandu-se sutelor de administratii locale din intreaga lume care cer adoptarea de masuri urgente impotriva schimbarilor climatice, scrie agerpres.ro.

- O grefiera din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi a ajuns in aceasta dimineata in stare grava la spital dupa ce s a aruncat de la etajul doi din cadrul institutiei.Conform Antena3.ro, autoritatile au gasit la locul incidentului si un bilet de adio, in buzunarul femeii, invocand probleme…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 potrivit Institutului american de geofizica USGS s-a produs vineri in largul prefecturii Miyazaki, in sud-vestul Japoniei, autoritatile informand ca nu exista riscul producerii de tsunami, relateaza AFP. Cutremure in Buzau. Cel mai puternic seism a avut magnitudinea…

- Nivelul crescut al apelor a condus joi la noi evacuari in provinciile canadiene Ontario si Quebec, in timp ce primarul capitalei Ottawa, Jim Watson, a decretat preventiv stare de urgenta in asteptarea...

- Președintele statului Sri Lanka, Maithripala Sirisena, va declara stare de urgența luni, la miezul nopții, in urma unei serii de atacuri teroriste care au vizat mai multe locații din orașele Colombo, Negombo si Batticaloa, a informat cabinetul acestuia, relateaza site-ul agenției Reuters, conform…

- Ploile abundente care s-au abatut asupra regiunilor estice din insula Creta pe parcursul weekendului trecut au inundat orasele Ierapetra si Sitia si au obligat autoritatile locale sa declare stare de urgenta, a anuntat lui postul de televiziune ERT citat de DPA.

- Fostul premier PSD Mihai Tudose a fost dus de urgenta la spital, dupa ce i s-a facut rau la o sedinta de partid. Liderul Pro Romania Victor Ponta a confirmat ca Mihai Tudose a suferit un infarct. Fostul premier a fost transportat la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu".