Stare de asediu la Bagdad, nouă persoane au murit în protestele anti-corupţie Situatie exploziva in Irak. Politia si protestatarii au continuat sa se confrunte in noaptea de miercuri spre joi in centrul Bagdadului, unde a fost decretata stare de asediu. Capitala Irakului, a doua cea mai populata din lumea araba, se trezeste joi intr-o atmosfera foarte tensionata, in care starea de asediu interzice circulatia vehiculelor si a persoanelor, pentru functionari s-a decretat zi libera, iar turbulentul lider siit Moqtada Sadr si-a chemat numerosii sustinatori sa se alature protestelor sub forma de ocupari pasnice ale unor locuri publice. Aceasta a treia zi de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Politia si protestatarii au continuat sa se confrunte in noaptea de miercuri spre joi in centrul Bagdadului, unde a fost decretata stare de asediu incepand de la ora 03:00 GMT "pana la o noua decizie", dupa doua zile de proteste soldate cu morti, transmite AFP. Capitala Irakului, a doua…

- Doi manifestanți au fost uciși și 200 raniți marți în Irak, dupa dispersarea în forța, în Bagdad și în sudul țarii, a primelor proteste de anvergura dupa instalarea noului guvern, în urma cu aproape un an, scrie AFP.La Bagdad, unde peste o mie de oamenii s-au reunit…

- Noi detalii despre starea lui Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal Gino Iorgulescu. Se pare ca situația tanarului s-a agravat in ultimele 12 ore, medicii intensificand masurile de suport a functiilor vitale. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Spitalului Elias,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, sustine ca in ultimele saptamani s-a putut vedea ”starea dezastruoasa in care au ajuns structurile de mentinere a ordinii publice in guvernarea PSD-ALDE”. Orban afirma ca Politia, Jandarmeria si alte institutii guvernamentale nu mai sunt capabile sa-si faca datoria si…

- O mamica din SUA și-a abandonat bebelușul nou-nascut in fața unei uși dintr-un complex rezidențial. Femeia a lasat și un bilet in care menționa ca tatal copilului voia sa-i omoare. Bebelușul de numai o zi a fost a fost abandonat de mama lui in fața unui apartament din complexul rezidențial Willow Key…

- Antrenorul lui Dinamo, Eugen Neagoe, a avut nevoie de interventia medicilor in timpul meciului contra Universitatii Craiova. Tehnicianul a lesinat pe banca de rezerve si o masina de ambulanta s-a deplasat in fata bancii echipei. Antrenorul a fost urcat pe targa si au plecat la Spitalul de Urgenta Floreasca…

- Cancelarul german Angela Merkel a asistat, din nou, asezata, la intonarea imnurilor german si moldovean, la o ceremonie de primire a Maiei Sandu, ultimul dintr-o serie de incidente dupa ce a fost cuprinsa de un tremurat, relateaza The Associated Press potrivit news.roScaune au fost instalate…

- Kamara are incredere ca Leon iși va reveni dupa toate cele șase intervenții, iar acum spune ca are speranțe ca Leon va fi un copil normal. DRAMA URIASA a lui KAMARA. Fiul sau se va trata in Turcia de o BOALA CRUNTA "Leon e bine, a facut și a treia intervenție. O sa plecam pe 23 la cea…