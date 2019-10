Stiri pe aceeasi tema

- In mijlocul zilei, mai multi nori de fum pluteau deasupra orasului Quito situat la 2.850 de metri altitudine din cauza tirurilor incrucisate cu rachete artizanale si grenade lacrimogene intre manifestanti si forte de ordine, scrie agerpres.ro. Citeste si Stare de asediu la Bagdad, noua persoane…

- Este revolutie in Ecuador. Noi incidente intre fortele de ordine si manifestanti incercand sa ia cu asalt Parlamentul Ecuadorului au izbucnit marti in apropierea cladirii, a constatat AFP, in timp ce tara este zguduita de proteste fata de cresterea masiva a pretului benzinei.Manifestantii,…

- Manifestantii, printre care unii purtau scuturi pe care scria "garda indigena", au mai incercat sa intre in Parlament luni. Fortele de ordine, care au izolat cartierul, au facut uz de gaze lacrimogene. In fata, sute de persoane cu masti pe fata si inarmate cu bastoane au incercat sa inainteze…

- Papa Francisc a denuntat exploatarea si distrugerea arealului amazonian in deschiderea sinodului dedicat acestei regiuni ce a fost lansat duminica si va tine trei saptamani, transmite DPA. La acest sinod participa episcopi si preoti din noua tari latino-americane. "Incendii ce sunt…

- Președintele Ecuadorului, Lenin Moreno, a declarat stare de urgența la nivel național in urma unor proteste violente cauzate de decizia autoritaților de eliminare a subvențiilor la carburanți, informeaza Reuters.Decizia de eliminare a subvențiilor face parte dintr-un pachet mai amplu de masuri…

- Presedintele Ecuadorului, Lenin Moreno, a decretat joi stare de urgenta in toata tara, care este paralizata de grevele si protestele impotriva cresterii cu peste 100% a preturilor la carburanti, proteste soldate cu zeci de raniti, transmite AFP.

- Papa Francisc a permis unei fetite suferind de o afectiune care nu a fost dezvaluita sa se miste in voie, sa aplaude si sa danseze pe scena, de-a lungul celei mai mari parti a audientei generale tinute miercuri de Suveranul Pontif, spre incantarea

- "Suveranismul este o atitudine de izolare. Sunt ingrijorat, pentru ca auzim discursuri care seamana celor ale lui Hitler din 1934. «Noi inainte de toate. Noi... noi». Acestea sunt niste ganduri care inspira frica", a subliniat Suveranul Pontif in interviul acordat cotidianului de la Torino, fara sa…